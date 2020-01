Des collégiens de Beaumont-les-Valence s'engagent contre le cancer

Beaumont-lès-Valence, France

Des collégiens chantent contre la maladie. Les élèves de la classe de 4e du collège Marcelle Rivier, à Beaumont-les-Valence, participent à un concours national de chant organisé par 2500 Voix, une association qui lutte contre les cancers de l'enfant. 2.500 enfants sont touchés par le cancer, chaque année en France.

Les collégiens drômois ont écrit une chanson et l'ont posté sur internet, sur la page de l'association. 14 établissements participent. Celui qui obtiendra le plus grand nombre de votes pourra enregistrer l'hymne de 2500 Voix.

Une pensée pour Emy

C'est la professeur de musique, Elodie Lordet qui a inscrit la classe au concours. Car au collège, une élève est touchée par la maladie. Emy, en 6e, n'a pas pu faire sa rentrée en septembre dernier. "Voir ce nom, sur les listes d'appel et voir que cette enfant n'était jamais là... ça m'a beaucoup interpellée en début d'année. Donc quand 2500 Voix a proposé ce concours, ça a été une évidence, pour porter la parole de ces enfants malades et faire un clin d'oeil à Emy", raconte Elodie Lordet.

En apprendre plus sur le cancer

Ce sont les élèves qui écrivent les paroles de cette chanson. L'occasion pour eux d'échanger autour du cancer, un thème que les ado abordent rarement. "Moi ça me fait un peu peur parce qu'on peut l'avoir comme ça, confie Anaë, 13 ans. Donc je trouve que c'est vraiment important d'aider les gens qui l'ont, parce qu'ils ont juste pas de chance".

Les élèves qui participent au concours voulaient surtout soutenir les enfants touchés par le cancer. - Catpure d'écran du clip, en ligne sur le site de 2500 voix

Et gagner le concours n'est pas le plus important, précise Solane. "Ça reste une fierté parce que c'est l'aboutissement d'un projet, explique cet élève de 4e. L'important c'était de participer. On sait que des messages sont passés, que la dédicace est passée".

L'association 2500 Voix espère que les gens qui votent pour l'un des 14 clips feront aussi un don pour lutter contre le cancer des enfants.

Pour soutenir l'initiative "Tous en chœur contre le cancer de l'enfant", et le projet du collège de Beaumont-les-Valence, vous pouvez vous rendre sur le site de 2500 Voix. Le vote prend fin ce mercredi 8 janvier au soir.