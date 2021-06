Des collégiens de Couzeix établissent une liaison avec Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale

Des collégiens de Couzeix ont eu un rendez-vous exceptionnel ce lundi : ils ont pu se connecter avec la station spatiale internationale et discuter avec l'astronaute français Thomas Pesquet. Un moment rare dont ils se souviendront longtemps, avec des étoiles dans les yeux.

Ils en rêvaient et c'est devenu une réalité : 25 collégiens de Couzeix ont pu échanger quelques minutes avec Thomas Pesquet ce lundi après-midi. Depuis la station spatiale internationale, l'astronaute français leur a consacré 10 minutes, avec la complicité du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), d'un club radio-amateur haut-viennois, qui a établit la liaison, et de professeurs et parents d'élèves très motivés. C'est le point d'orgue d'une année consacrée à l'étude de l'espace pour ces élèves inscrits au club sciences du collège Maurice Genevoix, dans l'agglomération de Limoges.

"C'est les 10 meilleures minutes de ma vie... je suis toujours dans les étoiles !" - Gabin, élève de 4ème au collège de Couzeix

La station spatiale internationale survole l'atlantique quand la liaison débute, mais grosse frayeur : impossible d'entendre Thomas Pesquet. Un problème technique heureusement rapidement résolu et les questions s’enchaînent. Des sensations au décollage, à la nourriture, en passant par les expériences menées à bord de l'ISS, l'astronaute répond volontiers à chacun. Incitant au passage les filles à postuler au programme spatial, lorsqu'une élève l'interroge sur la place des femmes dans l'espace. Un échange rare, dont les élèves ressortent ébahis.

Tension maximum au collège de Couzeix, au moment d'établir la liaison avec la station spatiale internationale. © Radio France - Nathalie Col

Gabin le dit sans détour "C'est les 10 meilleures minutes de ma vie... je suis toujours dans les étoiles !" A ses côtés, ses camarades réalisent qu'ils ont "une chance exceptionnelle". Les professeurs aussi ont des étoiles dans les yeux. "On redevient des gamins" glisse l'un d'eux, tout en se réjouissant de voir un tel enthousiasme chez ses élèves.

Un souvenir inestimable qui nourrira peut-être des vocations

Cette courte séquence restera à coup sûr comme l'un de meilleurs souvenirs du collège pour ces élèves, qui ont aussi beaucoup appris sur l'espace au cours de l'année scolaire. Certains ont construit et lancé un ballon stratosphérique avec différents capteurs dont ils vont prochainement analyser les mesures. D'autres ont créé un jeu permettant de découvrir et se tester sur l'histoire de la conquête de l'espace. Le système solaire a aussi été peint dans la cour du collège, en respectant l'échelle de chaque planète. Une bonne manière de faire aimer les sciences, en les abordant à travers différentes matières résume Yasmine Marrakchi, une professeur de mathématiques.

"C'est génial de leur ouvrir l'esprit sur différentes choses. D'ailleurs on a eu des retours d'élèves qui justement, en abordant les choses de manière différente, se sont dit : tiens, en fait c'est chouette ! C'est une victoire pour nous" conclue l'enseignante dans un sourire. L'espoir est aussi de susciter des vocations, pas forcément pour devenir astronaute, mais pour inciter les adolescentes et adolescents à envisager une carrière dans le monde des sciences.