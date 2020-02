VIDÉO - Des collégiens de Montreux-Château réalisent une vidéo pour financer un voyage scolaire

Montreux-Château, France

Finies les ventes de gâteaux, Valentine, Lara, Lilou, Matthis, Gauthier, Nina et Elena, tous élèves de 4e au collège Camille Claudel de Montreux-Château, avec l'aide de leurs enseignants, ont réalisé et diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans le but de financer un voyage à l'étranger. En effet, les élèves se rendront à Londres, Liverpool et Manchester le 16 février pour quelques jours, et ont pour objectif d'alléger le prix du voyage, aujourd'hui estimé à 337 euros par adolescent. Ils ont donc associé à leur vidéo une cagnotte.

Une demie-journée de réalisation

A l'écran, les deux vedettes sont Valentine, qui interprète le rôle de commissaire-priseur, et Mathis, qui joue celui d'assistant et maître du budget. Des élèves se présentent à eux pour leur demander l'autorisation de se rendre à un musée : "On compte ce qu'on dépense, pour tous on est d'accord : le budget est bon. Sauf pour l'un, pour le musée des Beatles, le budget ne passe pas" explique Mathis. Le scénario n'est qu'un scénario, et ne reflète pas la réalité, puisque les élèves iront bien aux musées : l'objectif est que le voyage coûte, en fonction des dons récoltés, moins cher de 10 à 30 euros aux familles.

Un scénario plein d'humour

Le ton de l'humour a été volontairement adopté par les collégiens : "les gens quand ils regardent la vidéo, cela leur donne un peu envie, c'est plus drôle quand on regarde une vidéo où on se marre. Ce voyage va nous permettre d'étendre notre culture et de partager un moment avec nos camarades".

Le collège espère récolter entre 480 et 1500 euros

Pour le moment seules quelques dizaines d'euros ont été récoltées, mais pour l'un des enseignants en charge du projet, cameraman et monteur de cette vidéo, Olivier Corbon : "C'est important que ça fonctionne, mais rien que l'idée que ces élèves se soient investis pour tous leurs autres camarades sans rien attendre en retour, ce sont aussi des valeurs importantes qu'on a voulu leur communiquer".