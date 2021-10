Des collégiens musiciens d’Onet-le-Château vont jouer sur la scène de l’Olympia

Depuis 10 ans, en partenariat avec le conservatoire de l’Aveyron, une partie des élèves du collège les "quatre saisons" d’Onet-le-Château peut étudier dans une classe CHAM : une classe à horaires aménagés musique. Ces élèves (ils sont une quarantaine à Onet) suivent le cursus scolaire ordinaire et ont un temps hebdomadaire - trois heures par semaine- dégagé pour se rendre en cours de musique (une heure de formation musicale, une heure de pratique individuelle, et une heure de pratique collective.)

Reportage au collège des Quatre saisons. Copier

Trois jours de répétions à Paris en août

Et 28 de ces élèves musiciens aveyronnais (qui pratiquent tous les instruments de l’orchestre : flûtes, violoncelle, percussions, alto, tuba ect … ) ont été sélectionnés comme six autres collèges en France pour participer à un concert à Paris sur la mythique scène de l’Olympia. Ces troisièmes, quatrièmes, et cinquièmes sont déjà allés à Paris trois jours de répétition. Ils ont aussi accueillis Gauthier Capuçon au collège. Des élèves qu’ils savent qu’ils vont jouer sur une scène mythique comme les Beatles, comme Johnny et comme toutes les plus grandes stars du monde.

Anne Prats principal du collège sur le bénéfice du dispositif . Copier

Jade et Justine tellement fières d'aller jouer à l'Olympia. Copier

Association Orchestre à l’École

La soirée à l’Olympia a été lancée par l’association Orchestre à l’École. Depuis la naissance du projet Orchestre à l’école, en 1999, 140 000 élèves ont participé aux projets Fruit d’un projet de territoire associant un établissement scolaire, un conservatoire et une collectivité locale, ce dispositif consiste à transformer une classe en orchestre durant trois ans. L’objectif : permettre la pratique instrumentale collective et la rencontre avec des musiciens de renom comme Gautier Capuçon et ou Ibrahim Maalouf. Le but : élargir les horizons culturels des élèves, développer leur confiance en eux, favoriser leur épanouissement scolaire. Le concert à l’Olympia permettra la sortie du premier livre de l’association Orchestre à l’École : cent mille et une histoires, aux éditions Gallimard.