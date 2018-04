Laval, France

En septembre 2017 les commerçants du centre-ville de Laval ont réalisé un clip vidéo, publié sur la plateforme Youtube et visionnée plus de 14.600 fois. Pendant plus de quatre minutes, une cinquantaine de commerçants se déhanchent sur "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake, répondant à l'appel de l'association "Laval, cœur de commerces" et, sur une idée de la mairie lavalloise. L'objectif était de montrer le dynamisme du centre-ville.

M6 en redemande

D'après l'association, la production de l'émission La France a un Incroyable Talent, diffusée sur la chaîne M6, a repéré la vidéo et souhaiterait que nos danseurs en herbe en réalisent une nouvelle avant cet été, afin de l'envoyer aux sélectionneurs de l'émission. Les commerçants intéressés peuvent désormais s'inscrire ici.

Le clip de 2017