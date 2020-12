Des commerçants de Sens se mettent à nus par crainte de finir à poil

Des commerçants et indépendants de Sens dans l'Yonne se dévoilent devant l’objectif du photographe Vincent Lebeau. Leur but : qu’on vienne en aide à ceux qui devront mettre la clé sous la porte d’ici quelques mois.

L’une des premières à s’être jetée à l’eau, c’est Elisabeth Lebeau-Costa, directrice d’un cabinet d’expertise comptable à Sens : "je n'ai pas beaucoup réfléchi, cela a été très spontané. Après coup, j'ai eu un moment où je me suis dit - qu'est-ce que tu as fait là. Il y a eu aussi dans mon entourage des personnes qui ont été choquées. Je pense qu'une photo comme ça, nue, est minime par rapport à la portée que cela pourrait avoir."

Didier Morel, président de l'association de commerçants Coeur de ville a choisi de montrer l'exemple - Vincent Lebeau

Des professionnels qui se sentent en danger

Car sur leur nudité, ces commerçants et artisans affichent un sourire qui cache une bien dure réalité, rappelle le photograhe Vincent Lebeau : "je trouve la démarche des personnes qui sont venues, très forte. Parce que poser devant un photographe, ce n'est pas toujours très facile, là en plus, c'est pour dire, attention on est en danger."

"C'est évident qu'il y a quelques boutiques qui ne pourront pas se relever" - Didier Morel, président de l'association de commerçants Cœur de ville à Sens Copier

Parfois certains sont exclus des aides

Et même s’il y a des aides de l’Etat prévues pour les commerces non-essentiels et les artisans indépendants, certains passent entre les mailles du filet explique Elisabeth Lebeau-Costa : "par exemple, nous avons un client plombier qui travaille principalement avec les hôtels et les restaurants, lui n'a droit à rien. Il est dirigeant, donc les dirigeants sont exclus des aides d'allègement ou d'exonération de charges sociales. Alors chacun est un cas à part, mais on doit un peu sortir des sentiers battus, parce qu'il y a des gens qui n'entrent pas dans les cases et qui ont besoin d'aide."

"Les escargots ont tombé la coquille". C’est le sous-titre de cette campagne. Une coquille qu’ils espèrent bien regagner le plus vite possible.