Des Côtes-d’Oriens chasseurs de fantômes

Même si la Côte-d'Or n'est pas l'Écosse, on y trouve assez de phénomènes étranges pour occuper les amateurs de fantômes. Une passion qui anime un groupe de trois enquêteurs côte-d'oriens, réunis au sein de l'association Spirit XperienZ.

Côte-d'Or, France

Des Côte-d'Oriens se passionnent pour les phénomènes paranormaux et proposent gracieusement leurs services aux propriétaires aux prises avec des choses étranges. L’association SXZ, Spirit XperienZ, a bouclé trois saisons d'enquêtes. Elle était présente au salon Legendaria, dédié au fantastique et à la magie, qui s'est tenu les 6 et 7 avril au parc des expositions de Dijon.

Nicolas est président fondateur de l’association, dont il a eu l’idée pour satisfaire sa curiosité. « J’ai grandi avec la génération X Files, Ghostbusters, et j’ai voulu au travers de mes expériences faire la différence entre le vrai et le faux ». Pour ce faire, il a investi dans 10.000 euros de matériel, caméras infra-rouge, enregistreurs numériques, capteurs de variations de champ électromagnétique, capteurs de vibrations, d’électricité statique.

Une expérience éprouvante dans le Châtillonnais

Avec sa petite équipe de trois personnes, il se rend dans des lieux supposés hantés, dans une limite de trois heures de route de Dijon. Il évoque l'expérience qui l'a le plus marqué, dans une vieille bâtisse du Châtillonnais dont les propriétaires étaient confrontés à des phénomènes inquiétants : « les objets se déplaçaient tout seuls, on avait des traces de mains sur les miroirs, des voix arrivaient à des moments inopinés, il y avait des hurlements en pleine nuit _». _Dans une maison de retraite désaffectée, le son fantôme d’une horloge coucou a été enregistré. Ailleurs, une voiture radiocommandée qui était éteinte a fait un bond d’un mètre.

Une nuit, au cours d’un dialogue avec une entité, par le biais d’une planche ouija, le chasseur de fantômes lui a demandé d’agir sur un détecteur de variations électromagnétiques. La réaction n’a pas tardé, le détecteur a émis un son puissant et strident, avant de s’éteindre complètement. Puis un claquement a retenti dans la pièce adjacente.

Dans un manoir des Vosges, une séance de table tournante improvisée avec un guéridon trouvé sur place, a donné un résultat surprenant. Les participants assurent n’avoir fait que poser les mains sur le plateau, la table pivotant brutalement d’elle-même. L’association filme ses interventions et met en ligne ses vidéos sur son site. Parfois, les images sont troublantes, d’autres fois, il faut tendre l’oreille pour entendre une voix spectrale à peine audible.

Le plus souvent, l'explication est très rationnelle

Cependant, si les chasseurs de fantômes adorent découvrir des manifestations terrifiantes et inexpliquées, dans 90% des cas, une explication très rationnelle s'impose, explique le président de l'association côte-d'orienne, en citant en exemple un habitant qui s’inquiétait d’un courant d’air froid suspect. En fait, la caméra thermique a mis en évidence la très mauvaise isolation d’une fenêtre qui laissait passer ce courant d’air.

Les vieux bâtiments ne sont pas les seuls susceptibles d’abriter des événements étranges. Il se passe aussi de drôles de choses dans des lieux récents, assure Nicolas, et parfois, elles semblent liées à des personnes, où qu’elles se trouvent. Les chasseurs de fantômes établissent un diagnostic, leurs investigations confirment ou infirment les phénomènes paranormaux, mais l’équipe n’a pas pour vocation de faire cesser les troubles.

On ne dort pas toujours très bien

Quand ils assistent à des phénomènes effrayants, les chasseurs de fantômes trouvent-ils ensuite le sommeil facilement ? Pas toujours : « on a effectivement un peu de mal à dormir. Le paranormal, c’est très intéressant, c’est passionnant, mais il faut pouvoir vivre avec, et on ne dort pas toujours très bien, il faut l’avouer ».

Nicolas est allé en Écosse récemment. Évidemment, il n’a pas manqué de se renseigner sur les histoires de fantômes, qui font partie de la culture écossaise, sans aucun tabou, contrairement à ce qui se passe en France. « Les gens sont décomplexés et aiment en parler, tout simplement parce qu’ils aiment ce côté fantastique, et vivent très bien avec. Là-bas, il y a des fantômes de petits chiens très gentils, alors qu’en France, des fantômes gentils, à la limite, ça n’existe pas ».