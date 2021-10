Des coureurs costumés se sont lancé sur La Démente, première course d'obstacle proposée à Super-Besse

Courir, sauter, ramper, glisser et surtout s'amuser ! Tel était le programme dont ont profité les quelque 500 coureurs inscrits pour cette première édition de La Démente. A l'occasion des 60 ans de Super-Besse, la station proposait une course d'obstacles déjantée. Une petite originalité a marqué cette course, les participants pouvaient venir costumés. « La majorité a joué le jeu » se réjouit Nathalie Guittard, responsable du service animations pour la station de Super-Besse.

Une équipe d'infirmières sanglantes sur la course La Démente à Super-Besse © Radio France - Thomas Loret

Sur la ligne de départ, plusieurs groupes aux allures particulières. Les Daltons côtoyaient les femmes chauve-souris, hommes-citrouilles et autres zombies. Nul doute que le thème d'Halloween en a inspiré plus d'un. Dans ce folklorique cortège, Fabienne, Noélie, Marie et Julie se sont présenté comme les "nurses démentes". « L'accouchement s'est mal passé » ironisaient-elles en montrant leurs blouses sanglantes. Les 4 amies sont venus juste pour s'amuser et passer un bon moment. « Ne cherchez pas la performance chez nous, il n'y en aura pas ».

Une série d'obstacles tout au long de la course

Une course qui pouvait se faire selon deux possibilités : 5 km ou 8 km, avec des parcours parsemés d'obstacles. « On a voulu profiter des spécificités de la station. On a des obstacles avec de la neige, du ventri-glisse, des sauts de haies, des pneus, une marre de boue » précise Nathalie Guittard. Si certains sont venus pour "la gagne", une grande majorité est venue profiter d'un bon moment de "fun". Une course sérieuse, sans se prendre au sérieux.