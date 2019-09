Des cours de "Baby Boule" à Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

Ils tirent, et ils pointent, du haut de leurs quatre ans. Les petits inscrits au "Baby Boule", une initiation à la boule lyonnaise de l'Association Sportive Bouliste Romanaise sont nés entre 2013 et 2015. Gabriel, cinq ans, se prépare à lancer sa boule vers la cible en forme de clown dessinée sur le boulodrome "il faut toucher la tête ou le chapeau" explique le très jeune bouliste.

Evidemment il ne tire pas avec une vrai boule lyonnaise, plus grosse et plus lourde qu'un boule de pétanque, mais avec une balle en résine, bien plus légère "comme ça même s'ils se les jettent sur la tête ils ne peuvent pas se faire mal" confie dans un sourire Anne-Laure Coindre, l'animatrice du "Baby Boule".

Une initiation en douceur

Le cours, qui a lieu le mercredi soir, ne dure que quarante-cinq minutes, la durée maximale pour que les enfants restent concentrés, et les petits ne jouent qu'une vingtaine de minutes avec leurs balles. Le reste du temps, ils s'entrainement à marcher dans des cerceaux, à sauter de petites haies, bref, à coordonner leur mouvements, comme dans toutes les initiations sportives pour tout petit. Les règles, plus complexes que celles de la pétanque, ne sont même pas abordées, l'idée est avant tout que les enfants s'amusent.

"On a eu l'idée il y a quatre ans d'ouvrir cette initiation à la boule lyonnaise parce qu'il y a peu de cours de sports ouverts aux très jeunes, raconte Anne-Laure Coindre, pour nous il y a un avantage, les enfants découvre la boule lyonnaise avant les autres sports et continuent à pratiquer en grandissant." De quoi perpétuer un sport traditionnel, avec cette initiation unique en France.