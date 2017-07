Des cours de yoga gratuits et en pleine air à Lille

Tous les dimanches de l'été, Olivier Barclinski, professeur de yoga, propose des cours gratuits et en plein air à la citadelle, à l’emplacement de l’ex-stade Grimonprez-Jooris. Ce dimanche 16 juillet, 300 personnes ont répondu à l'invitation postée sur Facebook.

Malgré le monde, presque 300 personnes, le silence est étonnant. A l’emplacement de l’ex-stade Grimonprez-Jooris en plein cœur de la citadelle, il n'y a pas un bruit, ce dimanche 16 juillet, à part le chant des oiseaux et la douce voix d'Olivier Barclinski, professeur de yoga dans la région lilloise (Mouscron et Bailleul).

Une invitation lancée sur Facebook

Olivier Barclinski, a eu l'idée l'été dernier d'organiser des cours de yoga en pleine air d'abord avec ses amis, en postant un événement sur Facebook, et cette année, ses cours rencontrent un grand succès.

600 participants dimanche 9 juillet et 300 dimanche dernier. De quoi le surprendre et le combler de joie : "Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, l'année dernière nous étions seulement une dizaine. C'est la magie d'internet et en plus je sens que les personnes qui viennent prennent du plaisir "

Du yoga accessible à tous

Dans l'assemblée quelques hommes, des enfants mais surtout beaucoup de femmes, de tous les âges. Maryline, la quarantaine, tempérament de feu a été traînée un peu de force par ses copines et finalement elle ne regrette pas :"c'est la première fois que je fais du yoga, d'habitude je préfère les activités plus physiques, mais après une séance en pleine nature, je me rends compte que çà fait du bien de se poser". L'objectif d'Olivier et de faire découvrir sa discipline, une discipline qui rend heureux selon lui :"Je veux que tout le monde prenne du plaisir, mes cours sont accessibles à tous et en plus en pleine nature, c'est une très belle expérience".

"Rassurez-vous on ne se met pas en équilibre sur la tête, mes cours sont accessibles à tous" Olivier

Des cours gratuits qui auront donc lieux tous les dimanches de l'été de 10h30 à 11h45 si la météo le permet .