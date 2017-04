Des courses de drones ce week-end en Mayenne

Plusieurs dizaines de pilotes de drones, dont les meilleurs mondiaux, participent aujourd'hui et demain au "Baldi Drone Race 2017" à Bais.

C'est la première fois qu'une telle manifestation est organisée dans le département. Elle va se dérouler sur le terrain de foot de la petite commune mayennaise sous l'égide du club d'aéromodélisme local. 70 champions du drone y participent. Chaque pilote est muni d'un casque vidéo relié à une caméra qui se trouve à l'avant de l'appareil. C'est de cette manière qu'il dirige son drone qui peut atteindre la vitesse de 130 km/h. Les bolides volent à une hauteur de 2 mètres et s'affrontent sur un circuit matérialisé au sol par des plots et des petits drapeaux. Aujourd'hui, ce sont les qualifications, le public ne peut pas y assister. En revanche, demain dimanche, les spectateurs sont les bienvenus. A Bais, plusieurs centaines de personnes devraient assister à cette incroyable course !