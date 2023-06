Des courses landaises et des concerts de bandas pour la 3e May'Feria à Évron et Sainte-Suzanne-et-Chammes

Tout ce week-end, Évron et Sainte-Suzanne-et-Chammes vont vivre au rythme des bandas du sud-ouest ! C'est le grand retour de May'Feria avec de nombreuses animations, une grande soirée Bodega ce soir où le public est invité à s'habiller en rouge et blanc, un marché artisanal, un vide-grenier, une fête foraine, des concerts et des courses landaises avec de véritables vachettes qui sont arrivées des Landes ce vendredi.

"Le but, c'est d'esquiver la vache, explique Jean-Christophe Lacoste, patron de La Ganaderia de la Mecque à Castelnau-Chalosse près de Dax, il n'y a pas de mise à mort, ce n'est pas de la corrida. On fait une figure, un écart devant et il y en a un autre un peu plus fou que les autres, qui passe par-dessus, qui va faire des sauts de l'ange, des sauts pieds joints avec des pieds liés dans un béret, des sauts périlleux. On est un peu fou dans notre discipline."

Un spectacle très rare en Mayenne où le public sera invité à descendre dans l'arène pour défier les vachettes lors de jeux. "C'est clairement un investissement de faire venir des vachettes du sud-ouest, précise Romain Barrier, le vice-président de l’Association musicale de Sainte-Suzanne qui organise May’Feria. C'est pour ça qu'on ne le fait pas chaque année. Ça doit vraiment rester événementiel et donc il y aura l'occasion de faire vraiment la fête tous ensemble autour d'un spectacle qui véhicule des traditions, des valeurs, de l'esprit de fête et puis de la rigolade également, puisque les jeux à l'image d'Intervilles, ça fait rire tout le monde."

La première des quatre courses landaises du week-end est prévue à 17h ce samedi hall des grands prés à Évron. Entrée 12 euros pour les adultes, 8 euros pour les enfants.