La société Pop Messengers se propose de venir récupérer votre sapin de Noël pour le jeter à la déchetterie. Le prix de la course est libre et l'argent récolté est versé à une association caritative.

L'Isle-sur-la-Sorgue, France

L'opération a débuté juste après les fêtes de Noël : Pop Messengers, une société de coursiers à vélo créée il y a deux ans à l'Isle-sur-la-Sorgue, propose cette année de venir chercher votre sapin et de le ramener, à votre place, à la benne ou à la déchetterie. "On avait décidé de le faire uniquement dans le secteur de l'Isle-sur-la-Sorgue, mais rapidement on a eu des demandes sur Avignon, donc on va jusque là-bas", explique David Bollack, le créateur de Pop Messengers.

Jusqu'à dix sapins d'un coup

Rapidement, Pop Messengers a franchi le cap des cent sapins récupérés, tous transportés dans un vélo cargo comportant un bac à l'avant et une remorque à l'arrière. "On peut aller jusqu'à dix sapins d'un coup, sourit David Bollack. On a une capacité de 350 kilos entre l'avant et l'arrière."

Pour cette opération, le coursier doit composer avec son propre agenda, puisque la société continue de livrer des particuliers et des entreprises. Mais c'est pour la bonne cause : après avoir appelé et convenu d'un rendez-vous, chaque ex-propriétaire de sapin peut donner ce qu'il veut. L'intégralité de l'argent récupéré lors de cette collecte sera reversée à l'association "Au Pays de Léonie", qui vient en aide à une enfant de dix ans atteinte d'un cancer rare du cerveau.

Pop messengers au Pays de Léonie https://t.co/hDeZplDqPXpic.twitter.com/dNjgH1NhTN — Au pays de Léonie (@aupaysdeleonie) January 5, 2018

Le site internet de Pop Messengers : www.popmessengers.com