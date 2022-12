Des couvertures et des friandises sous le sapin pour les animaux de la SPA de Plouhinec

Des photos d'anciens pensionnaires en guise de décorations de Noël et au pied du sapin : une cage à chat, des couvertures, des laisses, des harnais et des gamelles mais aussi du fromage pour les pensionnaires à quatre pattes.

Otis et son maître, Ludovic , viennent donner de leurs nouvelles au refuge de la SPA de Plouhinec. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Otis, pull de Noël sur le dos, bave beaucoup, un peu stressé par cette visite au refuge. Il a rejoint la famille de Ludovic il y a quatre mois. Ce Noël des animaux, c'est aussi l'occasion pour le maître du jeune beagle de glaner quelques conseils auprès des bénévoles de la SPA. Ludovic confie qu'Otis est "un peu foufou" et qu'il "essaie souvent de chiper la nourriture à table".

Magven Marie, responsable du refuge de Plouhinec depuis cinq ans, se réjouit toujours autant de ces moments de retrouvailles. C'est son douzième Noël des animaux et "c'est toujours la même émotion" confie-t-elle. Elle ajoute que même si "on vit des choses triste, on vit aussi de très belles choses et ça fait du bien de les vivre".

Les cadeaux commencent à s'accumuler au pied du sapin des animaux du refuge de la SPA de Plouhinec. © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Qu'ils soient anciens pensionnaires ou sur le point d'être adopté, chien, chat ou chèvre, tous ont été très sage cette année et on eu droit à leur friandise préférée.