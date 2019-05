VIDÉO - Des coyotes nés à Sainte-Croix, une première en France

Un couple de coyotes, arrivé l'hiver dernier au parc de Sainte-Croix de Rhodes, a donné naissance à six bébés le 17 avril. Ces jeunes coyotes ont été présentés jeudi aux soigneurs et à la vétérinaire pour un premier contrôle.

Rhodes, France

Six bébés coyotes sont nés le 17 avril, quelques mois après l'arrivée de leurs parents au parc de Sainte-Croix. Cette naissance est une première en France. Alors que les coyotes ont parcouru 7.000 km cet hiver, en partant du zoo Hemker Park au Minnesota pour arriver à Rhodes. Ils ont donné naissance, quelques mois plus tard, à trois mâles et trois femelles.

"C'est une très bonne chose, ça montre que les animaux sont bien adaptés à cet enclos " - Jennifer Lahoreau, vétérinaire du Parc

Mais il se pourrait que ce nombre change. Les soigneurs auraient aperçu deux autres jeunes coyotes au fond de leur tanière. Il faut attendre les premières sorties pour vérifier le nombre exact de cette portée. Pour le moment, les six bébés coyotes ont été examinés attentivement par l'équipe de soigneurs et la vétérinaire.

"C'est d'abord de la joie puis tout de suite après vous avez de l'angoisse. Est-ce que la maman produit du lait, est-ce que les petits vont survivre..." s'inquiète Pierre Singer, directeur du parc animalier. Auscultation, vermifuge, pesée et pose de puce électronique... chaque étape s'est passée dans le calme. Le bilan est positif puisque chaque petit est en parfaite santé, ce qui soulage l'équipe.

Les coyotes, premiers arrivés dans le Nouveau Monde

Ces jeunes coyotes pourront bientôt sortir de leur tanière pour découvrir leur enclos de 3,5 hectares, situé dans le Nouveau Monde, la nouvelle zone du parc. Mais ils ne seront pas seuls, puisque les ours noirs d'Amérique partagent également l'espace. Cette cohabitation a pour but d'enrichir leur milieu naturel. "Pour les ours c'est un spectacle incroyable de voir la maman avec ses petits. Tout ça permet de donner une vie la plus proche possible de ce qui se passe dans la nature" explique Pierre Singer, directeur de Sainte-Croix.

D'ici quelques semaines, les ours noirs et les coyotes ne seront plus seuls. Des bisons américains, des chiens de prairies ou encore des ratons laveurs seront installés dans le Nouveau Monde. Cette nouvelle zone d'un kilomètre accueillera au total huit nouvelles espèces d'ici jeudi 30 mai, date d'ouverture au public. Pour les onze nouveaux lofts prévus, il faudra attendre le 1er juin pour effectuer une première réservation.