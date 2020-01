Des croquettes aux insectes pour les chats fabriquées en Mayenne, une première mondiale

Château-Gontier, France

C'est une première mondiale : des croquettes écolos pour chats à base d'insectes, des vers de farine et des mouches noires. Et c'est fabriqué, chez nous, à Château-Gontier-sur-Mayenne par la société Sauvale Productions.

Tomojo, le nom de la marque, vient de démarrer la production de ces croquettes qui ont de nombreuses vertus pour nos petits félins. Deux jeunes femmes ont inventé le concept d'une drôle de manière explique l'une d'elles, Paola Teulières : "on s'est rendu compte que le chat de mon associée était très, très gros et mangeait énormément de viande et il avait donc un impact énorme sur l'environnement. On a décidé de lui donner des insectes, ce qui lui permet d'avoir des protéines animales et en même temps d'être beaucoup moins consommateur en énergie et en ressources naturelles. On est donc allé chercher des insectes, on a fait des croquettes dans la cuisine. On en a distribué dans les parcs et les chats ont adoré". Et c'est ainsi que ces deux entrepreneures se lancent dans l'aventure.

Tomojo, le nom de la marque de ces croquettes © Radio France

La production de la croquette à base d'insectes a démarré à Château-Gontier-sur-Mayenne. C'est la société Sauvale Productions qui l'assure. Stanislas de Vion est le PDG : "l'idée de proposer une solution alternative à ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est ce qui m'a plu. La matière arrive sous forme de farine et au final vous avez un produit similaire au niveau de l'aspect et au niveau de la forme mais complètement différent, plus naturel, au niveau de la composition".

Ce week-end, les deux fondatrices de Tomojo et l'entreprise mayennaise seront au Paris Animal Show, un salon dédié aux animaux de compagnie, pour y présenter leur produit, une innovation mondiale.

►►Mais que vont désormais manger nos félins chéris ? Ecoutez le reportage France Bleu Mayenne