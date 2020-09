Des crottes d'animaux de basse-cour... pour rénover un château vendéen

Le loto popo de Treize Vents rassemblait sur un même terrain un poney, un âne, une vache, une chèvre, un cochon, un mouton, un dindon, un lapin et une oie.

Le "loto-popo" est un loto qui se joue en plein air sur un terrain quadrillé de 21 mètres sur 21 qui consiste à attendre qu'un animal de basse cour fasse :

Popo ou si vous préférez caca ou font des crottes - Philippe Maindron l'organisateur

Les enfants se délectent, les grands aussi.

Raphaël sa grille de loto-popo à la main, avec sa mère. © Radio France - Pascale Boucherie

Et en plus c'est pour une bonne cause : la rénovation du château de la Boulaie, haut lieu historique de Vendée.

On a eu les généraux Charette, Marigny, Stofflet et Sapinaud qui y ont prêté serment le 22 avril 1794, c'est un lieu chargé d'histoire qui mérite qu'on le préserve - la propriétaire Véronique Payre

Le gagnant du "loto popo" est un habitant de Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique. Il repart avec une voiture d'une valeur de 15 000 euros.

Le terrain quadrillé de 21x21 mètres. © Radio France - Pascale Boucherie

Le loto a permis de collecter 10 000 euros. Il en faudrait 20 000 de plus pour étanchéifier le toit terrasse d'une des ailes du château. La propriétaire envisage maintenant de déposer un dossier pour le loto du patrimoine de Stéphane Bern.

La propriétaire dans la chapelle où les généraux ont prêté serment. © Radio France - Pascale Boucherie