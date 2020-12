Des gendarmes et des CRS de montagne habillés en super héros pour les enfants hospitalisés à Grenoble

Ils sont descendus en rappel depuis le toit de l'hôpital Couple Enfant du CHU de Grenoble pour apparaître à la fenêtre des petits patients hospitalisés. Les secouristes du PGHM et de la CRS Alpes avaient revêtu des costumes de super héros pour encore plus surprendre et enchanter leur jeune public.