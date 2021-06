Des cyclistes amateurs se lancent dans un tour de France... sans quitter la Mayenne

Pas d'étapes de montagne dans ce Tour de France là : les 160 courageux de ce samedi n'ont pas quitté les routes de Mayenne mais ont tout de même fait le tour de la France. Un parcours qui forme en effet les contours de notre pays sur le GPS et qui donne donc "ce tour de France en Mayenne". Un clin d’œil sympa à quelques jours maintenant du passage du vrai Tour dans notre département.

278 kilomètres à parcourir

Mais même sans le col du Tourmalet à grimper, les routes de Mayenne ne sont pas si faciles que ça, "ce n'est pas tout plat", assure Michel. Surtout quand il faut tenir 278 kilomètres, plus long que beaucoup d'étapes du Tour de France. "C'est dur quand même", avoue Jérôme, "il faut se préparer. Personnellement, je n'ai jamais fait aussi long que ça, je n'avais jamais dépassé les 200 kilomètres". Un défi sportif donc pour ce cycliste amateur, "on essaye de faire toujours plus !"

Et avec un peu d'imagination...

Et pour avoir vraiment l'impression de faire le tour de la France, Sébastien compte sur son imagination : "C'est un vrai amusement parce qu'on voyage, on fait le tour de France en se disant qu'on a pointé à Marseille, à Hendaye, à Saint-Nazaire donc c'est assez chouette ! On peut avoir beaucoup d'imagination, les Ardennes belges et françaises, c'était pas mal au départ, on était assez proches de la réalité, on s'y croyait vraiment pour commencer !"