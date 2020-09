Des danseuses du Moulin Rouge au musée de la dentelle de Caudry

Un petit événement car depuis mars, plus personne ne peut voir danser les Doris Girls c’est leurs petits noms, car la célèbre salle de cabaret mondialement connue est fermée pour cause de Covid. Et ce jeudi, elles étaient deux dont Romane, une Dunkerquoise, formée au conservatoire de Lille, en danse classique et contemporaine qui s'est finalement orientée vers le Moulin Rouge pour "rêver et faire rêver les gens"

En plus des célèbres robes tricolores du French Cancan, on a pu découvrir des costumes plein de plumes et de paillettes avec des chapeaux tout aussi incroyables les uns que les autres avec un costume vraiment exceptionnel car il n’était jamais sorti du Moulin avant Caudry, c’est celui de la meneuse de revue avec un petit côté égyptien, avec des grandes plumes jaunes et bleues.

La tenue de la meneuse de revue jamais sortie du Moulin Rouge © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

La dentelle de Caudry très souvent utilisée

Si dans les pièces présentées, il n'y avait pas de dentelle, elle est quasiment utilisée sur tous les tableaux, car elle rehausse les pièces de broderie explique Caroline Valentin, fondatrice de l’atelier de broderie Valentin qui fabrique les costumes 100% français pour le Moulin

On va emmener de la brillance, du raffinement, on joue avec la lumière, il y a un petit côté magique, féerique

Le Moulin qui utilise régulièrement la dentelle de Caudry pour la qualité de sa transparence, sa diversité, aussi bien des motifs géométriques, fleuris ou plus traditionnels.

Les costumes sont dignes de la haute couture voir plus car ils sont portés tous les soirs et doivent donc être solides assure Caroline Valentin

On fabrique un merveilleux vêtement de travail en fait, donc nos impératifs sont très difficiles, puisqu'on doit réconcilier des choses antinomiques, c'est à dire d'avoir un aspect léger, presque magique, et d'avoir la dimension extrêmement solide. Il y a tout un panel de techniques pour renforcer le vêtement

Et pour que ces pièces qui peuvent atteindre les 20 000 euros tiennent sur la longueur, un service est spécialisé au Moulin pour les retoucher. Si vous voulez admirer le travail rdv au musée de la dentelle de Caudry.