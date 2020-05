Des dauphins ont été observés au large d'Honfleur et Trouville dans le Calvados par des agents de la Maison de l'estuaire, l'association en charge de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine.

Des dauphins observés au large de Trouville et Honfleur

Les marsouins sont plus courants dans l'estuaire de la Seine (Photo d'illustration)

C'est une "belle rencontre" qu'on fait les agents de la Maison de l'estuaire lors d'un récent comptage ornithologique de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Ils ont croisé des dauphins au large d'Honfleur et Trouville dans le Calvados.

Dans une vidéo postée sur Instagram, l'association dévoile des photos et des vidéos de la scène. Elle ajoute que "les marsouins sont plus courants que les dauphins", les deux espèces pouvant être différenciées par "la forme de leur nageoire dorsale" et la longueur de leur rostre, leur bec, dont les marsouins en sont quasiment dépourvus.

La Maison de l'estuaire conclut la publication en appelant à faire "remonter toutes observations de mammifères marins au Groupe Mammalogique Normand", une association répertoriant les mammifères en Normandie.