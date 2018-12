Des décorations de Noël à base de briques de lait et de bouteilles d'eau à Rougegoutte

Rougegoutte, France

Autrechêne, Rougegoutte, Laire, toutes ces communes ont un point commun : elles réalisent par elles-même leurs décorations de Noël. Bouteilles de lait, cartons, pots de peintures, bouteilles d'eau, "le projet c'est zéro dépenses, tout récup!" résume Simone Depoutot, bénévole au comité de fleurissement de la commune de Laire.

Les planches ont été données par un entrepreneur de la commune © Radio France - Wassilla Guittoune

"Même la peinture que nous utilisons pour les silhouettes blanches sont des fonds de pots de peinture que nous demandons à droite ou à gauche" poursuit Simone Depoutot, qui a œuvré avec 11 autres bénévoles à la confection des décorations de la commune de Laire. Les bénévoles ont même crée un conte de Noël pour prolonger la magie de Noël.

Les briques de lait se transforment en bonhommes de neige

A Rougegoutte, dans le Territoire de Belfort, même principe : 17 femmes, toutes bénévoles ont travaillé pendant près de 6000 heures pour réaliser la décoration de Noël, à partir de pots de fleurs, de briques de lait, ou de bouteilles d'eau explique Marie-Odile Viennot, présidente de l'association de fleurissement : "Nous recyclons tout. Nous les avons entreposés tout au long de l'année, et nous les ressortons pour les décorer. Nous avons par exemple sur le grand tilleul, 282 motifs flocons de neige que nous avons nous même réalisés. Les briques de lait deviennent des bonhommes de neige".

Flocons de neige, bonhommes de neige, étoiles : à Rougegoutte tout est fabriqué de A à Z avec des matériaux de récupération © Radio France - Wassilla Guittoune

Un gain économique

Selon le maire de Laire, dans le Doubs, l'investissement des bénévoles lui permet d'économiser de l'argent : "C'est formidable, des bénévoles qui spontanément s'engagent pour améliorer leur cadre de vie. Mais il faut reconnaître que grâce à cela on limite nos dépenses. On économise environ 1500 euros chaque année, et en ces temps compliqués, un euro compte dans nos communes".

Un objectif écologique

"Je ne suis pas 100% écolo" explique Valérie, une bénévole à la commune de Laire, mais "'j'essaye de faire attention à mon environnement, à ma planète, à ce qu'on veut laisser à nos enfants, nos petits-enfants après. Nous aussi à notre échelle, nous sommes capables de valoriser notre environnement"