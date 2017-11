Des dessins d'enfants pour le calendrier des pompiers de Dombasle

Les sapeurs-pompiers de Dombasle-sur-Meurthe ont lancé un concours de dessins pour illustrer leur calendrier 2018. Une initiative saluée par les habitants.

Certains de leurs confrères ont choisi de poser nus, eux préfèrent laisser la place à des dessins d'enfants. Pour leur calendrier 2018, les pompiers de Dombasle ont décidé de s'affranchir des traditionnelles photos de soldats du feu. 12 œuvres d'écoliers ont été choisies par un jury. Elles illustrent les pages des 3.000 calendriers que les pompiers espèrent écouler avant la mi-décembre.

"Il y a deux ans, on avait déjà mis en scène nos enfants en photo, sur les différentes phases de la vie d'un sapeur pompier, explique Cyril Rouyer, le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Dombasle. Ça avait bien plu à la population". Fort de ce succès, les membres de l'amicale décident d'innover encore cette année. Ils lancent un concours de dessins pour que les jeunes Dombaslois "puissent dessiner leur propre vision des sapeurs-pompiers". Résultat : 200 œuvres reçues, représentant l'intervention des soldats du feu lors incendies, d'accidents de la route ou de sauvetages d'animaux.

Comme ses collègues, Cyril Rouyer fait du porte-à-porte tous les soirs pour vendre le calendrier 2018 © Radio France - Angeline Demuynck

L'image du pompier de dessin animé

Pour représenter au mieux leurs modèles, les enfants ont pu visiter la caserne. L'occasion de voir de près les fameux camions rouges et de se confronter à la réalité. "Ça leur a permis de faire le lien avec ce qu'ils imaginaient, parce qu'ils avaient tous l'image du pompier de leurs dessins animés", raconte Cyril Rouyer, satisfait des nombreux retours positifs reçus depuis le début de la tournée.

Chaque soir, les pompiers font du porte-à-porte auprès des familles de la commune. Chacun est libre de donner la somme de son choix. Et cela fonctionne : "on est très bien reçu, 99% de la population achète le calendrier", se réjouit le président de l'amicale. L'an dernier, la vente des calendriers a permis à l'organisation de récolter 12.000 euros. De quoi financer ses activités tout au long de l'année. Et pour le calendrier de l'an prochain, la réflexion est déjà en cours.