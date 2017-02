Des dizaines d'as de la coiffure s'affrontent ce week-end à Châteauroux

La salle Barbillat-Touraine de Châteauroux accueille ce dimanche un concours national de coiffure, qualificatif pour les championnats du monde qui auront lieu en septembre à Paris. Une soixantaine de concurrents de toute la France sont inscrits.

Avis aux amateurs de brushings bien laqués et de mises en plis colorées : Châteauroux accueille ce dimanche un concours national de coiffure. En jeu : une qualification pour les championnats du monde prévus à la rentrée, à Paris. Les épreuves, hommes et femmes, dans les catégories classique, mode et créative, auront lieu dans la salle Barbillat-Touraine. Pour chacune d'entre elles, un jury départagera la soixantaine de candidats inscrits.

Un novice et une habituée des concours

Parmi eux, Axel et Mathilde. Ils travaillent tous les deux dans un salon pour hommes de la rue de la gare à Châteauroux, et s'entraînent d'arrache-pied depuis plusieurs semaines : "Dès qu'on a un moment de libre, le dimanche, le lundi ou le soir", précise le jeune homme, âgé de 17 ans, et qui disputera là sa première compétition. Sa collègue Mathilde, 24 ans, est plus expérimentée, elle en est à son troisième concours et apprécie "le challenge, l'envie d'évoluer, de faire toujours mieux".

Des coupes extravagantes

En concours, les épreuves sont très brèves : de 15 à 25 minutes. Les concurrents arrivent chacun avec leur modèle, déjà pré-préparé (les couleurs, par exemple, sont faites en amont). Axel a prévu une coupe très audacieuse : cheveux en brosse sur le dessus, teints avec un camaïeu de rouge, de jaune et d'orange. Mathilde a choisi plus sombre, avec un simple mélange de noir, de blanc et de gris, 6 cm de long sur le crâne mais des cheveux presque rasés sur les côtés. En cas de victoire, ils n'empocheront pas d'argent, mais une reconnaissance non négligeable pour deux jeunes qui se lancent dans le métier.