Des dizaines de points lumineux dans le ciel périgourdin le soir du réveillon

Dordogne, France

Vous les avez peut-être aperçu dans le ciel périgourdin le soir du réveillon de Noël : des dizaines de petits points lumineux qui se déplacent parfaitement en ligne.

"Une chaîne de lumières"

Grégroy Spalovski les a observé le 24 décembre un peu avant 19H chez lui, à Rouffignac. Ces lumières l'ont d'autant plus surpris qu'il a l'habitude d'observer les étoiles : "On s'est aperçu qu'il y avait une chaîne de lumières, largement plus de 50 qui se suivaient de l'ouest vers l'est. Ça a duré bien cinq minutes et les écarts étaient tous pareils. C'était pas trop rapide, mais plus lent qu'un satellite ordinaire, et ils m'avaient l'air plus bas, c'est franchement surprenant !"

Il s'agit effectivement de satellites de petite taille envoyés dans l'espace par l'agence américaine privée Space X, pour son projet Starlink. Lorsqu'il y en aura au moins 800, ces appareils devraient assurer la couverture internet de toute notre planète.

Des satellites en orbite basse

Le premier tire a eu lieu au moins de mai et ce sont ces tous premiers satellites du projet Starlink qui ont été aperçus en Dordogne le soir du 24 décembre explique Gérard Prédignac, président du club d'astronomie Régulus à Thiviers : "Pour l'instant ils sont encore en orbite relativement basse, autour de 500km d'altitude c'est-à-dire un tout petit peu plus haut que la station spatiale et ils se suivent tous les uns derrière les autres. Lorsqu'ils vont être plus haut, ils se verront à peine."

Le phénomène va se répéter

Mais pendant que ces premiers satellites vont s'élever, d'autres seront lancés alors "vous risquez de voir souvent ce phénomène dans les mois et les années à venir" précise Gérard Prédignac avant d'ajouter : "C'est une petite chose qui ne nous arrange pas trop, nous autres astronomes amateurs : lorsqu'on fera des photos du ciel, on va avoir des points sur nos photos et il faudra s'amuser à éliminer ces points pour avoir les vraies images."

Au total, Space X devrait lancer plusieurs milliers de satellites sur différentes orbites pour fournir internet. Ces satellites Starlink ont été observés dans une bonne partie du sud-ouest de la France, mais aussi dans l'est en Bourgogne.