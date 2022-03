Des drapeaux ukrainiens hissés sur plusieurs sommets des Pyrénées-Orientales

Depuis le week-end dernier, deux nouveaux drapeaux flottent au sommet de pics des Pyrénées-Orientales. Dimanche 20 mars, des randonneurs amateurs ont accroché un drapeau aux couleurs de l'Ukraine au sommet du Pic de Cogolló, au-dessus de Prades.

Et ce mercredi, c'est en haut du Pic de Garces, qui surplombe Céret, que le traditionnel drapeau catalan a été remplacé par une bannière jaune et bleu. Une idée du président de l'association La randonnée céretane, Bernard Lambert.

Ici, un drapeau ukrainien au Pic du Cogolló, au-dessus de Prades - Galdric Vicens

"Tout est parti d'une réflexion : comment nous, le club de randonnée, on pouvait apporter notre soutien au peuple ukrainien", raconte le randonneur. Décision a donc été prise, en accord avec la mairie de Céret et le propriétaire du terrain, de monter le drapeau ukrainien au sommet. "En espérant le descendre le plus rapidement possible, ce qui signifierait que la guerre soit terminée", confie Bernard Lambert.

Les randonneurs céretans au sommet du Pic de Garces - Bernard Lambert

Le drapeau, de 2,50m sur 1,25m, est visible depuis Céret, "si on a l'œil et que le ciel est dégagé", précise le président de l'association.