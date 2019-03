Des drones pour aider les pompiers de Savoie

Aix-les-Bains, France

Ce vendredi, le centre de secours principal des pompiers d'Aix-les-Bains a accueilli deux nouveaux arrivants... à hélice !

Ces deux drones ont été achetés grâce à un partenariat entre le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Savoie et la ville d'Aix-les-Bains. Les 10.000€ donnés par la ville doivent également servir à former deux pompiers au pilotage des drones.

Faciliter les opérations et moins exposer les pompiers au danger

"Le premier drone nous transmet en direct ce qu'il filme, explique Nicolas Rubod, commandant du centre des sapeurs-pompiers d'Aix-les-Bains. Cela permet aux pompiers du poste de commandement de suivre la situation en temps réel. C'est très utile pour faire de la reconnaissance d'un feu urbain ou de forêt."

Ce matériel permet de mener des opérations de secours plus rapidement mais également de moins exposer les secouristes au danger.

"Le deuxième drone est équipé d'une caméra infrarouge, qui nous permet de rechercher des victimes plus facilement durant la nuit." continue le commandant Rubod.

Les deux secouristes à hélice et les pompiers formés pour les piloter dépendent du centre de secours d'Aix-les-Bains. Mais, à terme, cette équipe sera active sur tout le département de la Savoie.