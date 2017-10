Des écoliers mayennais veulent recevoir des cartes postales du monde entier, le monde entier leur répond !

Jeudi dernier, les enfants postaient un message sur Facebook pour leur projet scolaire, "Voyage autour du monde". Depuis c'est de la folie. L'école de Désertines fait le tour du monde et le buzz.

C'est une bouteille à la mer numérique, lancée depuis l'école de Désertines dans le bocage mayennais, qui a traversé tous les océans. Dans le village, tout le monde est surpris par l'ampleur mondiale du message. En quelques jours seulement, près de 20.000 partages sur Facebook, et d'autres réseaux sociaux, comme twitter, ont suivi dans la foulée. Des gens de toute l'Europe, des Etats-Unis, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie promettent d'envoyer une carte postale. Et les premières arrivent déjà à Désertines...

Des Etats-Unis à l'Océanie en passant par l'Afrique et l'Asie

Frédéric Heinrich est l'instituteur qui a imaginé ce joli projet pour faire découvrir à ses élèves d'autres cultures : je me disais allez 10, 20, 30 partages et on va recevoir une cinquantaine de cartes postales. Et là c'est fou. Ce matin, on a reçu une carte de Tokyo, une autre de Moscou, de Belgique et même du Turkménistan". Dans la cour de récré, les enfants sont évidemment très heureux de recevoir des nouvelles du monde entier. "On parle de notre école c'est bien" dit l'un, "On va les lire et voir beaucoup de paysages" dit un autre.

Les ,premières cartes postales arrivent à Désertines © Radio France

J'vais leur en envoyer une du Canada et il y a déjà de fortes chances qu'ils en aient plusieurs des USA. — Maëlle 🐙 (@Ablableu) September 29, 2017

Pour ces écoliers, c'est une ouverture inespérée sur le monde qui les entoure explique Mélanie, l'animatrice périscolaire : "Peut-être l'envie de voyager plus tard, j'espère pour eux. Je pense qu'on va accrocher les cartes postales dans la classe et dans la cantine, partout dans l'école".

Allez, postée ce soir de Washington DC! 🇺🇸Vous donnerez des nouvelles ?? pic.twitter.com/PIsef9JQVL — Yasmina Sioud (@YSioud) October 1, 2017

Carte prete a etre postee Lundi depuis mon bout du monde a moi : la Nouvelle-Zelande :) Je vous souhaite reussite et bonheur!!! 🌞 — Sandrine Labout (@SandrineOpawa) September 30, 2017

Et cette frénésie numérique, ça va permettre aussi, explique le personnel enseignant, de faire travailler les écoliers sur les réseaux sociaux, leurs puissances, leurs atouts et leurs dangers.