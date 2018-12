Des enfants atteints de cancer à la rencontre du père Noël en Laponie

"J'ai vu le père Noël !", s'exclame la petite Lou, 7 ans. "Il était joli et gentil." La fillette fait partie des huit enfants soignés au CHU de Brabois qui ont pu partir avec l'un de leurs parents, pendant 4 jours, en Laponie. Moto-neige, balade en traîneau tiré par des rennes, luge, bataille de boules de neige : le groupe a bien profité de cette expérience inédite. Une vraie bouffée d'oxygène pour ces enfants qui se battent contre le cancer, mais aussi pour leurs proches.

Les yeux remplis d'étoiles"

"Première fois aussi loin, première fois en avion, première fois que toutes les deux", résume Pauline, la maman de Lucie, 3 ans. "Généralement quand on se retrouve toutes les deux c'est à l'hôpital donc là c'était l'occasion aussi de passer un temps ailleurs et loin de tout cela." Lucie, traitée pour une tumeur des tissus mous est en fin de traitement. "C'était aussi une manière de clôturer tout ça sur un bon souvenir", explique sa mère.

Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu aussi heureuse"

Une parenthèse bienvenue aussi pour Virginie et Sandrine, qui ont accompagné leurs filles Lou et Lilou jusqu'en Finlande. "C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu faire", estiment-elles. C'est l'association Rafael Lorraine qui a organisé ce voyage mais ce sont les équipes médicales qui ont choisi les enfants aptes au voyage et géré la logistique. Un professeur, un médecin urgentiste et 2 infirmières faisaient partie du groupe. "Il n'y avait aucun traitement lourd, explique Denis Beitinger, le président de l'association, car les médecins avaient anticipé les chimiothérapies et les radiothérapies."

Et le clou de la visite : la rencontre avec le "vrai" Père Noël - Denis Beitinger

Et résultat au retour : Lou est reboostée. "Elle est en cure depuis lundi et ça se passe super bien, elle n'a pas de nausées, elle est heureuse", constate sa maman avant de conclure : "le mental ça joue beaucoup chez les enfants". Denis Bettinger confirme : "ça leur fait autant de bien que plusieurs chimios tellement ils prennent de l'énergie et du mental. Notre but c'est de leur donner un mental de vainqueur dans le combat contre la maladie". Mission accomplie pour le président de l'association qui envisage déjà de retenter l'expérience l'an prochain.