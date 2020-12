Des enfants de Château-Gontier-sur-Mayenne envoient des cartes de Noël et des dessins aux personnes âgées

Les enfants des centres de loisirs et des garderies de Château-Gontier-sur-Mayenne ont réservé une belle surprise pour des personnes âgées et isolées : de jolis dessins et de tendres messages pour embellir leur Noël.