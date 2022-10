Des enfants de Dordogne découvrent un cèpe géant de 2,180 kilos

"Maman, maman regarde ce que j'ai trouvé !", s'exclame Elie en sortant du bois près de chez sa grand-mère en Périgord Vert. Le garçon, qui fêtera bientôt son cinquième anniversaire, a fait une découverte hors-norme mardi dernier, après l'école. Alors qu'il s'amusait avec sa petite sœur Nola, il est tombé sur un énorme cèpe de 2,180 kilos.

"Je lui ai dit que c'était un super champignon ! Il n'en revenait pas", s'amuse sa mère, Pauline, habitante de la commune d'Augignac. Les deux enfants "ont crié dans les bois tellement ils étaient contents, raconte-t-elle, ils voulaient tout de suite envoyer une photo à leur père".

Champignon, pommes de terres et salade

Une "aubaine" pour toute la famille qui a bouleversé ses plans pour le repas du soir. Couteaux à la main, les deux enfants ont aidé leur grand-mère cuisiner le cèpe, même s'il commençait à pourrir.

"On leur a expliqué qu'on ne pouvait pas le manger complètement, mais on a quand même préparé un repas avec des pommes de terres et une salade", détaille la mère de famille de 30 ans. Elle confie qu'Elie et Nola "adorent cuisiner et manger des champignons".

Une nouvelle passion

Elie a même demandé à ses parents "d'imprimer la photo où il tient le cèpe et de la mettre dans son cahier de vie de l'école" pour le montrer à sa classe. Un bâton en noisetier fabriqué par son père à la main, le garçon souhaite déjà repartir à la cueillette. "Il sait ceux qu'il ne doit pas toucher et il reconnaît du premier coup d'œil les cèpes", assure sa mère, heureuse de cette "belle passion".