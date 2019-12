Des enfants décorent les vitrines de Noël d'un établissement blancois

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Pinceau dans une main, palette dans l'autre, Chloé s'affaire méthodiquement à mélanger les teintes pour obtenir le doré parfait qui colorera le socle de son sapin. Plus loin, avec un bouchon en liège, Noémie et Eléa figurent de petits flocons blancs tout le long de la vitrine. Benjamin et Lucas s'appliquent à peindre un lutin. Les enfants sont concentrés et chacun signent son oeuvre.

"Je n'avais pas d'idée pour décorer ma vitrine cette année, et puis en discutant avec une dame du centre de loisirs, je me suis dis "Pourquoi pas" et pis voilà!" explique Mehdi, le patron du Gambetta, un bar-restaurant du Blanc.

Un groupe de jeune du centre de loisirs de la communauté de communes de Fontgombault (Indre) ont donc relevé le défi. "C'est juste de la peinture à l'eau. On a fait les contours, les enfants peignent, précise Alex, l'animateur qui essuie un peu de peinture verte qui teinte sa moustache. Pour le choix des motifs, on a vu avec le patron"

"On a fait des choses en lien avec mon commerce : des colis, des chevaux pour le PMU, la française, des boules de Loto pour la Française des Jeux... et puis des éléments festifs, pour Noël" raconte Mehdi.

Pour remercier les enfants de leur investissement, il a promis de leur offrir un grand goûter et un petit cadeau.