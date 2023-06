Des enfants du Secours Populaire stars d'un jour au Festival de film de la Baule

les enfants ont entre 6 et 10 ans, ils viennent de Nantes, Saint-Nazaire, Pontchâteau, emmenés par le Secours Populaire, ils posent pour les photos. "On dirait qu'on est des stars"

"La culture, ça se partage". Le slogan convient aussi bien au Festival qu'au Secours Populaire. Ce mercredi 28 juin, une **vingtaine d'**enfants des agglomérations nantaises et nazairiennes ont pu assister en avant-première au film d'animation primé à Annecy "Linda veut du poulet". Mais ce n'est pas tout. Ils ont pu aussi monter les marches sur tapis rouge avec photocall à l'arrivée. Comme à Cannes. "Comme des stars" murmure les yeux écarquillés ce jeune nazairien de 10 ans. Il compte sur ses doigts. "Deux fois avec ma mère et ma tante, six fois avec l'école, et avec aujourd'hui, ça sera la 9ème fois de ma vie au cinéma". Un moment hors du temps pour ces enfants en manque d'évasion.

+32% de demandes d'aide en milieu rural

Danielle Alexandre secrétaire général du secours populaire en Loire Atlantique, qui a lancé fin mai la campagne « Vacances d'été 2023 » rappelle qu'un enfant sur trois en France ne part pas en vacances. "Les demandes d'aide explosent, +32% en milieu rural avec l'inflation, ils seront nombreux cette année à ne pas pouvoir partir". Alors, quand le Festival de film de la Baule a proposé pour la deuxième année d'ouvrir ses portes aux jeunes, l'association n'a pas hésité. Un car a été affrété, il est parti de Nantes, Saint-Herblain et s'est arrêté un peu partout en chemin, à Pontchâteau, à Saint-Nazaire, pour arriver aux pieds du cinéma le Gulf Stream de la Baule vers 15h30 ce mercredi 28 juin. C'est le premier jour du prestigieux Festival du Cinéma et Musique de Film de La Baule qui se termine dimanche 2 juillet. Et il est donc lancé par cette montée des marches des enfants.

"Garder le Festival festif, populaire, accessible"

"C'était voulu". Pour le co-fondateur du Festival, Sam Bobino "l'objectif est bien de réaffirmer la place essentielle de l’accès à la culture pour tous, de montrer aussi que le Festival de la Baule reste festif et populaire". Faire découvrir le cinéma, le faire aimer, le partager. "Peut-être faire naître des vocations qui sait ? Mais au moins on ouvre des portes, on ne reste pas dans l'entre-soi et ça c'est très important pour nous" complète Claire Frachon du Festival.

Une "journée bonheur" comme dit le Secours Populaire, une journée paillette aussi pour des enfants qui ne sont pas prêts d'oublier. "Il y a plusieurs types de nourritures, et la culture aussi, ça fait grandir" résume Danielle Alenxandre.