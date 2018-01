Bretagne, France

Participer au CES demande un sacré investissement financier. Les Brestois d'Asamgo, ont finalement choisi d'y aller pour présenter leur "Ofi", un objet flottant intelligent, qui teste en temps réel l'eau des piscines, et qui indique par alerte sur les smartphones les produits à ajouter.

Avec ce salon, Sébastien Gourves, l'un des fondateurs d'Asamgo, espère conquérir de nouveaux marchés : "en terme de couverture médiatique et de visibilité, c'est un plus non négligeable!"

"On va en profiter pour commencer à ressentir le marché US en terme de piscine, on a inviter des piscinistes de Las Vegas pour pour appréhender leur façon de travailler, et voir leur façon de travailler. Voir aussi leur ressenti par rapport au produit."

Ces Brestois seront épaulés par un ami qui vit aux Etats-Unis depuis 15 ans et qui leur donnera des tuyaux sur les pratiques commerciales américaines.

"Paradoxalement, ca nous permet de rencontrer des acheteurs et des distributeurs français"

Clairement, le salon permet de se faire connaitre. Le Lannionnais Yann Mac Garry, directeur de Ticatag, qui créé des objets de localisation connectés s'est déjà rendu trois fois au CES de Vegas, d'abord comme exposant, pour se faire connaitre et se faire un bon coup de pub, et puis comme visiteur, pour démarcher des clients potentiels : "paradoxalement, ca nous permet de rencontrer des acheteurs et des distributeurs français qui sont difficiles à atteindre quand ils sont en France. Là ils vont spécialement à Las Vegas, ils sont disponibles et à l'écoute".

Cette année, Ticatag ne se rend pas à Vegas, mais dans le passé, l'entreprise bretonne a signé deux contrats grâce à ce CES.