Toulouse, France

Les sept étudiants ingénieurs vont participer à la mission MDRS, ou "Mars Desert Research Station", destinée à développer les connaissances scientifiques pour une possible exploration humaine sur Mars. Ce programme MDRS a été lancé en 2001 par la Mars Society, une association à but non-lucratif qui travaille de près avec les agences spatiales internationales. C'est la quatrième année de suite que les étudiants de l'ISAE participent à cette mission.

Des rôles bien répartis

Durant l'expédition, les tâches de chaque marsonaute sont diversifiées. Deux commanders, des étudiants déjà partis avec le programme MDRS l'année dernière, vont chapeauter la mission. Ce sont également eux qui ont sélectionné les cinq autres participants, des étudiants en deuxième année à l'ISAE. Leurs rôles se répartissent entre ingénieur de bord, astronome, biologiste, responsable santé et sécurité et... journaliste (pour couvrir les résultats des différentes expériences)!

Les membres de la mission MDRS vont vivre durant trois semaines dans un habitacle de 35 mètres carré, en plein désert de l'Utah, mis à disposition par la Mars Society. Le confort sera minimum durant trois semaines, et les seules sorties seront véhiculées et réservées aux expériences sur le terrain. Le désert de l'Utah a justement été choisi pour ces similitudes avec la planète rouge, que ce soit au niveau du paysage ou des températures.

Développer les connaissances sur Mars

Mesure de particules fines, test de panneaux solaires... Les expériences sont multiples. Cette année, le laboratoire de recherche de l'ISAE à Toulouse a également confié deux autres expériences aux marsonautes. Ils devront s'intéresser au comportement d'un équipage dans une situation de confinement prolongée, ainsi que sur les relations d'autorité en situation de stress.

"C'est une opportunité exceptionnelle, pour notre équipe de recherche, de dérouler nos procédures de tests en conditions opérationnelles, insiste Stéphanie Lizy-Destrez, enseignante-chercheur à l'ISAE et référente de la mission. Les tests intéressent aussi les agences spatiales [...]. L'année dernière, la NASA avait contacté notre équipage pour une expérience sur le travail en équipe".

Une mission préparée depuis plus d'un an

Les sept étudiants de l'ISAE ont préparé leur séjour depuis plus d'un an avec des réunions hebdomadaires tous les lundi soir. En comptant tout le matériel, les billets d'avion et la logistique du voyage, les sept étudiants ont prévu un budget conjoint de 10 000 euros. Une bourse de 1500 euros leur a été attribuée grâce à l'école et a pu financer une partie de l'expédition.

Rien n'a été laissé au hasard par les sept marsonautes, y compris au niveau de l'équipement pour les sorties de terrain. "On a une combinaison intégrale avec un scaphandre, précise Benoît Floquet, l'astronome de l'équipe. Et sur le dos, un sac d'une dizaine de kilos avec un ventilateur pour aérer l'équipement".

Les marsonautes commencent leur séjour dans le désert de l'Utah samedi 17 février jusqu'au 11 mars. Plus d'infos sur l'équipage sont disponibles sur la page Facebook de l'expédition.