Des facteurs photographient les habitants pour Yann Arthus-Bertrand

Jusqu'au 8 octobre, les 991 facteurs de Drôme et d'Ardèche sont invités par le célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand à prendre les habitants en photo pendant leur tournée de distribution de courriers.

Valérie, factrice à Grignan, prend en photo Damien et Camille devant leur restaurant.

Quand les facteurs jouent les photographes. Jusqu'au 8 octobre, Yann Arthus-Bertrand invite les facteurs de France - ils sont 991 en Drôme et en Ardèche - à prendre les habitants en photo pendant leur tournée. Les clichés seront exposés à La Poste du Louvre dans une grande exposition intitulée "Visages de France par les facteurs" en 2022.

Le chef étoilé Julien Allano prend la pose devant Valérie. © Radio France - Willy Moreau

Valérie, factrice depuis deux ans à Grignan dans la Drôme, fait partie des volontaires. Comme d'habitude, elle pousse son chariot de distribution de courriers dans les rues du centre ville. Mais cette fois, elle sort son portable pour photographier certains de ses clients.

Premier modèle : Julien Allano, surpris et emballé. "Ah mais c'est vous qui prenez la photo ?", demande le chef étoilé du restaurant Le Clair de la Plume. "Mais oui, lui répond Valérie. Ce sont les facteurs qui prennent les photos. Nous avons une application spéciale sur notre téléphone professionnel, le Facteo".

Au total six photos, trois en portrait (verticales) et trois en paysage (horizontales). Les clients se prennent au jeu. Une pose dans ses cuisines pour Julien Allano, devant un laurier rose pour Michèle, une habitante. Damien et Camille, eux s'installent devant leur nouveau restaurant Le Pied de la Lettre.

Michèle prise en photo devant son laurier rose par Valérie. © Radio France - Willy Moreau

Petit coup d'oeil sur les clichés. "On dirait plus que je suis grosse qu'enceinte", rigole Camille. Si la Parisienne, installée depuis le mois de mars dans la Drôme, se prête au jeu, c'est aussi pour rendre hommage au travail de Valérie. "Pendant le confinement, nous étions en train de faire les travaux dans notre restaurant et Valérie nous a amené les colis pour la décoration", explique-t-elle.

L'idée de cette opération est de mettre en avant le lien entre habitants et facteurs, un lien que Camille perçoit très bien à Grignan : "À Paris, nous ne connaissions pas notre facteur, là c'est vraiment l'ambiance village où on le croise tous les jours".

Valérie s'est même laissé aller à un selfie avec Sophie Hatier, photographe. © Radio France - Willy Moreau

C'est d'ailleurs ce qui plait à Valérie : "J'adore le lien que j'ai avec mes clients, j'aime leur parler et avec cette expérience on pourra tisser un lien encore différent". La séance photo se termine par quelques questions : "C'est quoi le bonheur ?" ; "Qu'est-ce que vous aimeriez changer en France ?" ; "Qu'est-ce que vous aimez en France ?".

Photos et réponses aux questions sont envoyées à l'équipe de Yann Artus-Bertrand via l'application sur téléphone. Les photos seront exposées en 2022 à La Poste du Louvre.