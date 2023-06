Des fans de Mylène Farmer plantent la tente à l'entrée de la Beaujoire

Gregory est arrivé lundi de Paris, soit quatre jours avant le premier concert de Mylène Farmer à Nantes. À l'entrée du stade de la Beaujoire, il a revu des fans qu'il connaît : "On est content de se retrouver au bout de quatre ans. Après, dans le quotidien, quand on retournera dans notre routine, on ne se verra plus."

ⓘ Publicité

Samedi, le quadragénaire était au premier concert donné par Mylène Farmer, à Lille. La tournée Nevermore compte treize dates et Gregory en fait... douze ! Il est fan de Mylène depuis l'adolescence : "C'est unique ! La comparaison qu'on peut faire, c'est avec Johnny Hallyday. Elle donne beaucoup sur scène, à son public. Donc on est content de la retrouver."

Dans la vie, Gregory est aide-soignant à l'hôpital public. Pour voir son idole douze fois sur scène lors de cette tournée, il a dû économiser : "C'est un budget mais on a quatre ans et après, chacun son plaisir. Des gens mettent de l'argent dans les voyages, dans les vêtements. Moi, non. C'est Mylène."

Gregory a déjà attendu la chanteuse devant son domicile parisien, pour un autographe. Un jour, il a même échangé quelques mots avec elle. "C'est quelqu'un de très timide et comme je suis très timide aussi, quand on s'est rencontré, ça a été une grosse émotion aussi. C'était merveilleux, incroyable, je n'ai pas de mots pour le décrire. Je n'ai même pas réalisé tout de suite", raconte-t-il avec émotion.

"Les Farmeriens vivent ce moment comme une communion"

Guillaume, un Nantais, est venu rencontrer ces fans comme lui, venus de toute la France. Il a toujours vu des tentes plantées en amont des concerts de Mylène Farmer : "Ça a toujours été présent et ça restera toujours présent. Ça fait partie de l'univers Farmer. Ce sont des Farmeriens et des Farmeriennes qui vivent ce moment tellement rare comme une communion."

Guillaume a ses billets pour les deux concerts de la chanteuse à Nantes. Vendredi, il sera dans les gradins "pour voir la scénographie autour de Mylène Farmer" et samedi dans la fosse "pour me concentrer un peu plus sur le personnage". Il est fan depuis l'âge de 12 ans et la sortie de la chanson "Désenchantée".

Depuis 1995, Guillaume assiste à toutes ses tournées. À l'écouter, les concerts de la chanteuse sont incroyables : "C'est extraordinaire. Il n'y a rien qui est négligé. Ça va jusqu'aux gants, des détails que les gens ne verront pas mais les fans, oui. Les costumes sont toujours très raffinés et ce sont clairement une merveille. Il y a bien entendu aussi la musique et les textes qu'elle compose." Le jeune homme n'est jamais déçu : "C'est toujours magique et toujours différent. Mylène est tellement rare et elle donne tellement quand elle apparaît qu'on ne peut pas être déçu."

Il se murmure que Nevermore pourrait être la dernière tournée de la chanteuse, âgée de 61 ans. Guillaume le croit : "Je le pense car c'est une rétrospective de sa carrière, avec des titres emblématiques et des costumes déjà utilisés." Gregory, lui, ne veut pas se poser la question : "On verra, on va déjà profiter de cette tournée et advienne que pourra."