Des femmes prostituées en plein chœur de l’Opéra de Montpellier

Ce jeudi 16 février, elles sont huit. Des femmes africaines, essentiellement des Nigériennes, sur la scène de la très belle salle Molière de l'Opéra Comédie de Montpellier . Elles sont prostituées, suivies par l'association le Mouvement du Nid , et elles participent avec un enthousiasme débordant à l'atelier hebdomadaire de chant qui est proposé depuis deux ans, tous les jeudis après-midi.

"Je sais qu’elles ont des vies pas faciles, mais pendant une heure et demie, on essaye d’oublier leur quotidien. On est concentrées sur la musique" - Noëlle Thibon Gokelaere, cheffe de chœur

La séance commence avec des vocalises, sous la direction de Noëlle Thibon Gokelaere, cheffe de chœur à l'Opéra-Orchestre national et professeur au Conservatoire. Enjouée, enthousiaste et bienveillante, mais qui considère ces femmes comme de vraies élèves et leur apprend à être techniques et précises dans leur chant.

Ne pas être dans la compassion

Elle met un point d'honneur à ne rien leur demander sur leur parcours, mais rien à voir avec un quelconque tabou . "J'ai envie de garder une distance professionnelle. Je ne veux pas connaître leur histoire dans le détail sinon je vais être dans la compassion, dans un autre sentiment. Je reste la cheffe de chœur, elles restent les choristes et c'est ce que j'ai envie de leur apporter : un sas de décompression pendant une heure et demie".

Le bonheur de faire partie d’un groupe

Dans le groupe, une des femmes est la plus assidue, depuis deux ans. Elle non plus ne raterait pour rien au monde les ateliers du jeudi. C’est un jour qu’elle attend avec impatience et, en anglais, elle explique que c’est un bonheur d’être là, qu'elle a envie de faire des progrès et surtout, elle confie qu’avec le groupe, elle est toujours heureuse.

Exigence et légèreté s’entremêlent

Cette année, les chants gospels et négro spirituals sont au programme. En ce moment, elles répètent en chœur "Were You There ?" et "Somebody’s Knocking At Your Door". Rassemblées autour du piano de Noëlle qui leur donne le la et le tempo, elles peuvent rire aux éclats de leurs imperfections, s'applaudir avec fierté quand l’objectif est atteint.

Fin de l'atelier avec un chant à trois voix, interprété a capella et en dansant (archive) - OONM

En cercle sur la scène, elles finiront la séance avec un chant à trois voix. Interprété a cappella, tout en dansant. Un moment de défoulement, de liberté, de plaisir. Sans aucune autre motivation que l'envie de s'amuser et de bien faire.

Franchir les portes de l’Opéra

De les voir si joyeuses et insouciantes emplit de bonheur Alexandra Jouhanneaud, chargée de mission au Nid. "À chaque fois que je viens, c’est beaucoup d’émotion. Elles sourient ! Ça me touche au plus profond" confie-t-elle, les larmes aux yeux. "Il se passe quelque chose sur le moment et j’espère sur le long terme".

Pour Alexandra Jouhanneaud, cet atelier est essentiel parce qu’il laisse entrevoir d’autres horizons et surtout, il donne le choix à ces femmes de venir y participer ou non : si elles reviennent, c’est qu’elles aiment. Ici, ces femmes peuvent donner de la voix, et peut-être même retrouver la voix ?

