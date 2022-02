Des fesses bien au chaud en terrasse grâce à Hotbench, le banc chauffant normand

Les terrasses chauffées seront interdites pour les bars et les restaurants à partir du 31 mars 2022. À Pont-Audemer, les propriétaires du Palais de la bière ont trouvé une solution alternative, le banc chauffant et ont créé leur société HotBench pour le commercialiser.

Philippe et Guillaume Debray, les propriétaires du Palais de la Bière à Pont-Audemer et créateurs de Hot bench, avec Marcel, 80 ans, fidèle client

Avoir chaud aux fesses n'a jamais eu autant un sens littéral qu'au Palais de la bière à Pont-Audemer (Eure). Ses propriétaires, Philippe Debray et son fils Guillaume, proposent, pour le confort de leurs clients en terrasse, des bancs chauffants. "L"idée, c'était vraiment de trouver une solution écologique et une alternative au chauffage de terrasse actuel, que ce soient les parasols radiants ou les parasols chauffants au gaz qui coûtent énormément et qui ont une empreinte carbone extrêmement élevée" explique Guillaume Debray, également directeur de l'entreprise Hotbench, créée en avril dernier.

Notre banc consomme dix fois moins qu'un chauffage radiant - Guillaume Debray

Père et fils avaient fait des estimations, chauffer leur terrasse de vingt mètres leur aurait coûté soixante euros par jour par un parasol chauffant, interdit à partir du 31 mars 2022. Là, "ça revient à six euros, et encore, si ça tourne continuellement, car dès qu'il est à température, il se coupe" précise Guillaume Debray.

Une conception et une production locales

Les bancs sont créés à partir d'aluminium recyclé et "tout est fait chez un chaudronnier de Pont-Audemer" avance Guillaume Debray, "l'assemblage, la fabrication, tout est fait à Pont-Audemer. Ensuite, dans nos locaux, nous faisons l'assemblage final, avec les résistances, l'isolation". Avec à la clé, de belles économies de consommation d'énergie : "300 watts pour un banc de 1,2 mètre et 700 pour le banc de deux mètres" détaille Philippe Debray. Les bancs sont équipés de thermostat jusqu'à 40 degrés et, sur demande, de port USB pour brancher téléphone, ordinateur ou tablette.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hotbench est déclinable en plusieurs coloris et finitions. Le banc peut aussi être aux couleurs de votre entreprise, principal marché de la société euroise mais même les particuliers peuvent acheter un banc, "j'en ai d'ailleurs un chez moi pour les soirées d'été un peu fraîches pour manger sous ma pergola" confie Philippe.

Pour l'instant, Hotbench n'a encore vendu aucun banc et recherche des commerciaux en Normandie, en Île-de-France et dans les Hauts-de-France.

Des clients ravis d'avoir chaud aux fesses

Dix bancs ont été installés au Palais de la bière lors de la soirée du Beaujolais nouveau en novembre et sont restés sur la terrasse, au grand bonheur des client : "Tous les soirs, on le voit, on a du monde en terrasse" explique Philippe Debray, alors que normalement "l'hiver, quand il fait froid, il n'y a que les fumeurs qui sortent juste fumer leur cigarette et là les gens consomment dehors".

TÉMOIGNAGE - Ils ont chaud aux fesses et ils sont contents Copier

Marcel, installé juste à côté de la porte d'entrée de la brasserie, trouve ça "sympa" même si "des fois, c'est trop chaud" confie l'octogénaire qui "vit en appartement et qui aime bien être dehors". À l'autre bout de la terrasse, Ethan et Flore apprécient : "Ça réchauffe" raconte le jeune homme, dehors sans blouson alors que la température est ce jour-là de cinq degrés.

Céline et Bétina ont chaud aux fesses et elles sont contentes © Radio France - Laurent Philippot

Bétina et Céline ne connaissaient pas ce système de banc, "on est au chaud, c'est agréable" lance Céline, grand sourire alors que sa copine est emmitouflée dans sa doudoune, les mains sous les cuisses., mais malheureusement, comme le dit Céline, "on ne peut pas rester là toute la journée, il va falloir partir" avec l'assurance de revenir très vite, pour un café clope au chaud, dehors.