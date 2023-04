Des feux d'artifice et des fumigènes tirés au Château de Caen pour encourager le Stade Malherbe

Le Château de Caen s'est paré de rouge et bleu à la veille du derby

En rouge et bleu. Les supporters du Malherbe Normandy Kop ont voulu encourager leur club à leur manière, en tirant plusieurs fumigènes et feu d'artifice du Château de Caen ce vendredi soir, à la veille du derby Normand entre le SMC et le Havre.

Le Stade Malherbe Caen reçoit son voisin Havrais en ouverture de la 33e journée de Ligue 2 au stade d'Ornano. Il se jouera à guichet fermé.