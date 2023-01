Des fèves à l'effigie des pompiers de Mezidon-Canon pour l'épiphanie

Les pompiers de Mezidon-Canon (Calvados) s'invitent à votre table pour l'épiphanie. La boulangerie Garelli, située au centre-ville a décidé de mettre en avant la caserne locale. Elle a commandé 3.000 fèves en porcelaine à l'effigie des sapeurs-pompiers de la commune qui seront disséminées dans les galettes des rois.

Fabriquées à Grenoble, il existe 10 fèves différentes, toutes de la taille d'une pièce de deux euros. Neuf sont des portraits du chef de centre, de ses adjoints et du reste de son équipe, et une dernière représente la nouvelle caserne de Mezidon-Canon, qui vient de sortir de terre et qui doit être opérationnelle dans les prochains mois. "C'est l'actualité de la commune et ça me permet de mettre en valeurs les pompiers", explique Annick Garelli, la gérante de la boulangerie à l'initiative du projet.

Les fèves font la taille d'une pièce de deux euros et ont été fabriquées en France, à Grenoble. - Thomas Vichard / Radio France © Radio France - Thomas Vichard

9 sapeurs-pompiers de la caserne de Mézidon-Canon figurent sur ces fèves. © Radio France - Thomas Vichard

Un geste de reconnaissance pour "de beaux métiers"

Installée depuis 23 ans à Mezidon-Canon, elle est en admiration pour la fonction : "je trouve qu'ils ne sont pas assez reconnus. C'est comme les gendarmes. Ce sont des métiers où ils risquent leur vie tous les jours. Ce sont de beaux métiers."

Ce geste touche forcément le caporal Jean-Baptiste, qui fait partie des pompiers mis à l'honneur. "La reconnaissance, on l'a de par la fonction, mais c'est vrai que ça fait toujours super plaisir. C'est marrant , parce que les habitants de Mézidon-Canon ne vont pas seulement nous voir au moment des calendriers ou pendant les interventions, ils vont nous voir aussi dans la galette", sourit-il, même s'il estime que "ça fait bizarre d'avoir sa tête sur une fève."

Attention, Annick Garelli prévient : les galettes ne sont pas à vendre avant le vendredi 6 janvier. Elles sont commercialisées 14 euros entières, et 3 euros 50 la part.