Des fèves coquines dans la galette des rois chez un boulanger de Bourgaltroff

Julien Regnard, propriétaire de la boulangerie Julien Pain et Patisserie dans le centre village de Bourgaltroff, près de Dieuze, vend une édition très spéciale de sa galette des rois cette année, incluant des fèves coquines. Il en a déjà écoulées plus de 400 et espère doubler voire tripler ses ventes de galettes grâce à cette fantaisie.

Déjà en rupture de stocks

" Je voulais faire une opération un peu spéciale pour les fêtes , pour égayer un peu cette année marquée par le confinement dont nous avons tous souffert ", explique-t-il. À la recherche de cette perle rare un brin provocante, Julien conclut l'affaire avec un fournisseur et en commande 400 pièces, déjà toutes vendues : " Je suis déjà en rupture de stock ! J'attends avec impatience la prochaine livraison de 300 fèves , et j'en ai déjà commandé 300 de plus pour la semaine suivante", se réjouit l'artisan. L'initiative s'annonce comme un véritable carton : il a d'ores et déjà doublé le nombre de galettes qu'il vend habituellement.

C'est la marque de fabrique de ma boulangerie, c'est le fun chez moi - Julien Regnard

Les clients sont bien entendu libres de choisir cette version en boulangerie. Quelques galettes " coquines" ont bien été vendues par mégarde à la place d'un traditionnelle, mais " il s'agissait de clients réguliers, ils n'ont pas été offusqués. Les figurines restent assez naïves, en cas de mauvaise surprise en présence d'un enfant, on peut éluder en disant qu'ils s'agit d'un nouveau personnage de Monsieur/Madame ! ", conseille l'artisan.

Une opération spéciale pour cette année particulière

L'initiative, que Julien a relayée sur les réseaux sociaux, attire des clients qui font des dizaines de kilomètres pour acheter cette galette, unique dans la région. Certains veulent même acheter directement la collection de fèves pour la replacer dans leur galette maison : " J'ai eu une cliente qui préparait une soirée entre filles : elle m'a pris cinq galettes et des fèves supplémentaires pour les glisser dans les petits fours ! ", commente Julien.

Des gens sont venus de Nancy, de Metz ou de Saverne pour chercher une galette coquine - Julien Regnard

Pour le boulanger, c’est un moyen de réveiller un peu la "morosité" ambiante : " Les gens m'ont remercié car cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rigolé autant. La petite touche de gaieté que j'ai apportée, je pense que les gens ont saisi l'opportunité ! "

Julien a dû repasser une commande de fèves "coquines", très sollicitées par ses clients - Julien Regnard