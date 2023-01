Des fèves de la galette des rois pour le Centenaire des 24h du Mans

Le Centenaire des 24h du Mans a ses propres fèves ! Circulaires et plates, elles reprennent les symboles de la course à travers des illustrations sur fond blanc, comme le cadran de vitesse, le "24", les deux années "1923-2023", ainsi que trois modèles de voiture qui ont marqué l'Histoire du circuit. Seules les cinq boulangeries de "L'Atelier de l'Ozanne" les vendent, au Mans, Laval, Brou, Barjouville et Châteaudun.

ⓘ Publicité

De la mythique Talbot à l'aérodynamisme de la Porsche 936

Pour se procurer les fèves, "L'Atelier de l'Ozanne" a noué un partenariat avec l'Automobile club de l'Ouest, qui a validé les illustrations des sept fèves, présentes dans chacun des 250 coffrets achetés pour la boulangerie au Mans. Une centaine sont en parallèle dispatchés dans les quatre autres établissements. "On s'est mis d'accord sur un brevet pour pouvoir utiliser les couleurs et les spécificités des voitures et des affiches des 24h du Mans", décrit Sylvain Guesdon, le patron des boulangeries.

Les sept fèves du coffret 24h du Mans en détail. © Radio France - Julien Penot

Le gérant nous présente une à une les sept fèves en question, qui ont chacune une particularité : "On a une fève qui est "1923-2023", donc ça, c'est vraiment la fève 100 ans, le logo a été créé par l'ACO. Après on a la fève "24h Le Mans", la fève typique." Une troisième illustre un cadran de vitesse, avec au centre "100 ans".

Les quatre autres représentent des bolides qui ont fait les grands jours du circuit. On reconnait les roues à rayon de la Talbot Lago T26 de 1950 (à gauche), la Ferrari GTO 250 du début des années 60 (au centre) et puis la Porche 936 de la fin des années 70 au début des années 80, dont le modèle a été reproduit deux fois (à droite).

À lire aussi Le centenaire des 24 Heures du Mans aura lieu à guichets fermés

Toutes les fèves sont fabriquées en France, en Isère, et vont attirer les clients espère le boulanger, Christophe : "On s'attend à avoir pas mal de monde, ce sont des apprentis qui vont travailler sur ce genre de projet. Des grosses commandes qui sont très importantes puisque c'est comme cela qu'on se fait connaitre." Un jolie coup de pub pour cet établissement qui vient d'être repris en juin dernier.

Les fèves seront à découvrir à l'unité dans les galettes, vendues 16.80 euros pour quatre personnes. Mais les collectionneurs pourront également acheter le coffret de 7 fèves indépendamment à un prix de 19.90 euros. L'opération court jusqu'à la fin du mois de janvier, mais en fonction du succès, elle pourrait se prolonger au-delà.