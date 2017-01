Des fèves dessinées par les enfants de Saint-Pourçain sur Sioule

Elles vont très vite devenir collector chez les fabophiles*. Les enfants des écoles de Saint-Pourçain ont participé au concours organisé par une boulangerie de la commune pour réaliser les fèves pour cette Epiphanie.

Il faut s'y prendre très tôt pour commander des fèves. Le concours a donc été organisé en mai 2016, les dessins retenus en juin et la boulangerie du Cygne (rue Paul Bert) a reçu les 1000 fèves début décembre. Deux écoles primaires de Saint-Pourçain ont accepté de se prêter au jeu, l'école publique Michelet-Berthelot et l'école privée Notre-Dame des Victoires.

Près de 200 dessins ont été réalisés et un jury totalement impartial (le boulanger et la boulangère, les directeurs des deux écoles et l'élu de Saint-Pourçain chargé de la jeunesse) a ensuite tranché pour retenir les six meilleurs dessins. Des dessins qui ont été reproduits sur des fèves en forme de petites assiettes. Elles ont été fabriquées par Panessiel, une entreprise iséroise, alors qu'aujourd'hui 95% des fèves que l'on trouve dans nos galettes viennent d'Asie.

Il fallait tout de même respecter un thème pour ce concours: bien manger à l'école. La plupart des dessins représentent donc des fruits et des légumes, même si les enfants reconnaissent préférer les frites. Un dessin est plus étonnant avec des cuisses de grenouilles, un menu probablement très rare à la cantine.

Des galettes faites (petites) mains

En plus de la fierté de voir leur dessins sur une fève, les six lauréats ont aussi gagné le droit de fabriquer leur propre galette dans la boulangerie. Ils l'ont fait mercredi après-midi et ont évidemment inséré leur propre fève au milieu de la frangipane, réalisée avec de la poudre d'amende grise. Car là, il y a unanimité, ils préfèrent tous les galettes à la frangipane. Jérôme Lottin, le boulanger, précise d'ailleurs que dans ce cas, on ne devrait pas dire galette mais Pithiviers, le nom exact d'une pâtisserie feuilletée fourrée avec une frangipane. Les dessins originaux seront affichés dans la boulangerie jusqu'à la fin de la vente des galettes.

Une autre boulangerie auvergnate a eu la même initiative pour cette Epiphanie, elle est située à Billom. Il ne reste plus qu'à envoyer le plus jeune sous la table pour désigner à qui iront les parts. Quoique, 68% des français reconnaissent tricher pour que les enfants trouvent la fève. Bonne dégustation!

* collectionneurs de fèves