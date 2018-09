Boulazac, France

Impossible de les louper avant de rentrer dans le Palio. Le food-truck (ou camion restaurant) de Jean-François Cros est installé entre les deux entrées de la salle. Une petite remorque noire et verte qui sert hot-dogs et croustillants au poulet et au poisson. "Ca fait deux ans que j'ai eu l'idée d'acheter cette remorque, explique-t-il, lui qui tient également le restaurant Au Bureau à la sortie du Palio. L'idée c'est que les spectateurs puissent manger un morceau rapide et pas trop cher pendant la mi-temps"

Un test tout juste rentable sur le match de pré-saison

La mécanique la plus complexe reste celle du temps : "Il faut être prêt à envoyer pendant le quart d'heure de la mi-temps, on a 150-200 personnes qui viennent et veulent repartir rapidement. Par exemple, sur le match de pré-saison, on a laissé le choix sur les hot-dogs : moutarde ou ketchup ... eh bien, on a perdu du temps. Du coup ça sera hot dog américain moutarde ET ketchup pour tout le monde !"

L'offre se veut complémentaire avec un second food-truck qui sera soit Une Frite Une Fois soit La Cigogne du Périgord. "On n'est pas concurrent, le but c'est que tout le monde s'y retrouve" conclut Jean-François Cros.

Les supporters ravis

Un premier test a été organisé lors du match de pré-saison contre Roanne. "On était tout juste rentable, calcule Jean-François Cros. Il faut dire que la jauge n'était que de 2 000 personnes. Entre la matière première, les investissements, le personnel et le coût de l'emplacement (450€ environ par rencontre, ndlr), on a des coûts fixes."

L'attente est grande pour le premier match ce samedi face au Portel. Les supporters, eux, ont vu l'arrivée de ces food-truck avec enthousiasme : "Ca donne l'eau à la bouche, se ravit Quentin Larnaudie, le responsable des Gouyats. C'est forcément mieux que les sandwichs froids qu'on avait avant !" Ne reste plus qu'aux supporters à pouvoir l'emporter avec eux dans la salle, c'est pour le moment interdit à ceux qui sont trop près du parquet. Le club, de son côté, fera un point à la mi-saison pour voir la rentabilité de l'opération et adapter l'offre en cas de besoin.