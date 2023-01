Des galettes des rois à un millier d'euros à Saint-Brieuc

Denis Ozanne et Yohann Gicquiaud

Chaque semaine, jusqu'à la fin du mois de janvier 2023, Denis Ozanne, pâtissier-chocolatier bien connu à Saint-Brieuc glisse dans une de ces galettes une fève un peu spéciale en forme de bouton. "Je suis le seul à savoir où sont ces fèves. Celui qui en trouve une dans une de mes galettes gagne un diamant", explique Denis Ozanne. "Chaque diamant monté sur un collier en or 750 millièmes vaut 1000 euros", précise le joaillier briochin Yohann Gicqiaud qui participe à l'opération. En tout, quatre bijoux sont en jeu.

50% de ventes supplémentaires

Cela fait trois ans que les deux artisans briochins s'associent au moment de l'épiphanie. "Cela nous permet de réaliser 50% de ventes supplémentaires", reconnait Denis Ozanne "L'an dernier, j'ai vendu un peu plus de 1 300 galettes", ajoute t-il. "C'est pour aussi remercier notre clientèle fidèle, je suis installé depuis 33 ans à Saint-Brieuc. Et ça me permet de parler de l’artisanat".

Pour éviter toute triche, Yohann Gicquiaud est le seul à pouvoir identifier les fèves précieuses, qu'il a lui-même fabriquées. Elles sont cachées dans quatre types de galettes : frangipane, pistache-griotte, pomme maison et poire-chocolat.