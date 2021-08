Des gaufres en forme de sexe débarquent à Montpellier

Arrivée à Montpellier ce vendredi 30 juillet 2021, la Quéquetterie propose des produits originaux : des gaufres en forme de pénis et de vulve. Objectif pour la franchise : apporter de la légèreté, en période de crise sanitaire, et casser les tabous.

La Quéquetterie a ouvert ses portes à Montpellier ce vendredi 30 juillet 2021. Avec un slogan "Ouvrez grand la bouche!". Et c'est peu de le dire : elle cuisine des gaufres en forme de pénis et de vulve, trempées dans du chocolat fondu, des vermicelles colorés ou autre ingrédient sucré.

Le regard de Martine s'arrête sur le nom de la boutique. Intriguée, la Montpelliéraine de 72 ans s'approche. Non, ce n'est pas un sex-shop! Elle découvre la vitrine avec amusement. "Et bien il y a trois quéquettes de couleur différente, décrit-elle en souriant. Une noire, une un peu plus claire et une rose. Ça représente un peu toute la population du monde, rit-elle. Bon, par contre, la taille ne change pas."

Si on m'avait dit 'bon, demain tu vas manger une vulve, je n'y aurais pas cru! - Florian

Le concept amuse, mais encore faut-il assumer de sortir de la boutique, sa gaufre-sexe à la main. "Je crois que je vais attendre d'en voir une sortir avec pour voir comment elle s'y prend, rit Béatrice, qui trouve que le concept est génial. Parce que bon, on va littéralement sucer un gland en public. Non, je suis pas encore assez libérée pour ça!"

À l'intérieur de la boutique, Florian récupère la sienne, saveur banana split. Le jeune homme de 20 ans n'a presque aucun complexe... "J'étais un peu gêné en entrant, avoue-t-il en plantant sa cuillère dans la glace. Disons que ce n'est pas dans mes valeurs, c'est un peu tabou pour moi. Mais en fait, c'est amusant!" Pour les plus pudiques, les gaufres peuvent être emballées dans une boîte en carton, glissée dans un sac en papier kraft très discret.

La Quéquetterie fabrique des gaufres en forme de quéquettes et de foufounes © Radio France - Clara GUICHON

Casser les tabous

Néanmoins, certains clients sont plus mitigés. "Je ne suis pas étonnée que le concept sorte mais je ne comprends pas trop pourquoi ils ont décidé de faire ça, avoue Elsa, 33 ans. Il faudrait que la personne qui a créé ça m'explique." C'est un couple de restaurateurs parisiens qui a eu l'idée.

"On voulait apporter quelque chose de léger qui amuse les clients, en cette période un peu compliquée à cause de l'épidémie", explique Salvador Petruzzi. Lui et sa compagne se sont inspirés d'une fête japonaise qui célèbre le pénis. "Pour cette occasion, il font des desserts en forme de pénis, explique-t-il. On a voulu importer ça et faire aussi des sexes féminins."

Deuxième objectif : casser les tabous. "Je suis choqué qu'il y ait encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des gens qui considèrent que c'est l'apocalypse, avoue-t-il. Et on a eu des commentaires très très négatifs sur ce qu'on fait. Le but, c'est de décomplexer les gens sans vulgarité, car on fait ça avec beaucoup de légèreté."

"Parfois, on oublie un peu. On parle de quéquettes et de foufounes comme de gaufres. Avec les gens, ça crée des situations drôles" - Salvador Petruzzi, à l'origine du concept Copier

C'est Stéphanie Linder et Grégory Ramoin qui ont ouvert la boutique montpelliéraine. Le couple de Béziers a été séduit par le concept parisien. "On aime faire des choses qui donnent le sourire aux gens", explique la gérante, qui travaillait auparavant dans le secteur du tourisme. Et on a trouvé ça très rigolo." Transformée en franchise, la Quéquetterie est amenée à ouvrir ses portes dans d'autres villes de France. À Montpellier, la boutique est installée en centre-ville, au 18 rue Saint-Guilhem. L'équipe vous accueille tous les jours, entre 11h et 19h.