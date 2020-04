Des gendarmes isérois veillent sur les 26 soeurs d'un monastère isolé de Chartreuse

Les gendarmes de Saint-Laurent-du-Pont rendent service aux 26 religieuses du monastère du Buisson Ardent de Currière en Chartreuse, dans le cadre de la mission "Répondre présent" instaurée pendant la crise sanitaire du coronavirus pour accompagner les personnes et communautés isolées.

Les militaires de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Laurent-du-Pont prennent très au sérieux leur mission d'assistance aux personnes et communautés isolées.

En plus de leur mission de protection de la population, et de contrôle du respect des mesures de confinement, ils rendent service aux personnes les plus fragiles pendant la crise sanitaire du coronavirus à travers leur mission "Répondre présent".

"Répondre Présent", une nouvelle mission de la gendarmerie pendant la crise sanitaire

Exemple : ces gendarmes apportent leur aide aux 26 soeurs du monastère du Buisson Ardent de Currière en Chartreuse. Ils récupèrent à la pharmacie les médicaments qui leurs sont destinés, et ils transportent les prélèvements des religieuses malades jusqu'au laboratoire d'analyses. Une façon de réduire les déplacements des soeurs et donc leur exposition au virus.

Cette solidarité "désintéressée" est néanmoins récompensée par quelques gâteaux fabriqués par la communauté, si l'on en croit le message publié sur la page Facebook de la gendarmerie iséroise.