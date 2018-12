Des gilets jaunes qui marchent jusqu'à l'Elysée font escale en Creuse

Un groupe de six gilets jaunes partis de Lozère la semaine dernière, font actuellement étape en Creuse. Ils marchent jusqu'à Paris afin de remettre des lettres de doléances à Emmanuel Macron le jour de Noël.

Guéret, France

Un petit groupe de gilets jaunes originaires de Lozère est en train de traverser la France afin de rejoindre l'Elysée. Ils sont partis de Mende la semaine dernière. Ils vont passer la nuit à Guéret ce lundi soir et doivent se rendre ce mardi à Vergnoux, à l'ouest du département. Ils marchent chaque jour une trentaine de kilomètres. Sur leur chemin, ils récoltent les doléances des citoyens. Ils comptent les remettre à Emmanuel Macron le jour de Noël.

Des témoignages qui "prennent aux tripes"

Ricou, est l'un des randonneurs, il assure avoir récolté des lettres issues "de gens de tous milieux". "J'ai lu certaines doléances qui vous prennent les tripes", assure-t-il avant de citer un exemple: "une femme de ménage qui touche 600 euros par mois, qui doit choisir entre chauffer et se nourrir, qui n'a aucun loisir, à Noël elle achète un cadeau à dix euros pour ses petits enfants. Elle est humiliée en permanence et les gens qui sont en haut l'humilient encore plus en lui demandant de faire des efforts".

Ricou assure que sa démarche est pacifiste et qu'elle vise à attirer l'attention du gouvernement. "On veut leur dire retournez-vous, regardez, essayez de faire quelque chose pour le peuple. Ils peuvent choisir de ne pas écouter, mais ils devront en répondre devant l'histoire".