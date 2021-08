Des graines d'œillets produites en Vaucluse en partance pour l'ISS

Le cargo spatial Cygnus, qui doit ravitailler la station internationale ISS et apporter à bord des graines vauclusiennes, décolle ce mardi à 23h56 du Mid-Atlantic Regional Space, en Virginie. Thomas Pesquet aura la charge de faire germer ces graines en apesanteur, c'est l'une des missions Alpha.

Il n'y a pas que le blob, cet organisme ni animal ni végétal, qui s'envole ce mardi soir pour la station spatiale ISS. Des graines d'œillets d'Inde, produites en Vaucluse, trouvent aussi leur place dans le cargo spatial de ravitaillement qui décolle mardi à 23h56 du Mid-Atlantic Regional Space, aux Etats-Unis.

Jardinage en apesanteur

Ces graines sont plantées dans un substrat de fibre de coco et d'amidon, et placées dans une capsule qui recrée le rythme jour-nuit. L'astronaute français Thomas Pesquet aura pour mission de les arroser, et de faire pousser, pour la première fois, des plantes à fleurs en apesanteur. C'est l'une des missions Alpha.

Sélection rigoureuse

Cette variété d'œillets d'Inde est produite en Vaucluse par la société Caillard, basée à Avignon. Une variété qui n'a pas été choisie au hasard : c'est une plante naine, adaptée à l'espace réduit d'une capsule de station spatiale, et elle a un très fort taux de germination. Chez Caillard, le sachet est même classé dans les immanquables.

La variété a été repérée par des étudiants d'Eklo, un groupe d'étudiants internationaux. Ils ont répondu au concours lancé par le Centre National d’Etudes Spatiales pour proposer des expériences, dont le jardinage.